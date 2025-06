La infanta Sofía cerró su etapa en Gales a finales del mes de mayo. El pasado día 24, la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia se graduó en el Atlantic College, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por sus padres, pero no por su hermana. En ese momento, la princesa de Asturias estaba aún embarcada en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, pero envió una emotiva felicitación en forma de vídeo a su hermana menor.

Ha pasado ya casi un mes y, de momento, la Casa del Rey no ha confirmado cuáles van a ser los próximos pasos de Sofía, a la que ni siquiera se ha visto en público. Mientras que los Reyes continúan cumpliendo con su agenda a pocas semanas del comienzo de las vacaciones de verano y Leonor sigue con su instrucción en la Armada -en la fragata Blas de Lezo-, de Sofía no tenemos noticias.

La infanta Sofía con la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

La hija menor de los Reyes lleva varias semanas de vacaciones y, aunque no hay información oficial sobre lo que ha estado haciendo, todo apunta a que se encuentra en Madrid recargando las pilas de cara al verano y a su próxima etapa. A Sofía la pudimos ver el día de su graduación, pero, desde entonces, no ha habido noticias sobre ella.

Hace algunos meses la Casa Real informó de que la infanta Sofía no iba a seguir los pasos de la princesa de Asturias en lo que respecta a la formación militar. Esto significa que la hija pequeña de los Reyes no va a ingresar en ninguna de las academias, ni en Zaragoza, ni en Marín ni en San Javier, donde continuará su instrucción la princesa después del verano.

La Infanta Sofía en una de las imágenes distribuidas por su mayoría de edad (Foto: Casa Real)

A pesar de que fuentes oficiales confirmaron que Sofía no iba a realizar formación castrense, no se han dado detalles de cuáles van a ser sus próximos pasos. Se espera que ingrese en la universidad y se había especulado con la posibilidad de que fuera en el extranjero. Sin embargo, por ahora no se ha dado información oficial, por lo que no se sabe la carrera que quiere estudiar la infanta ni tampoco dónde quiere estudiar. Tampoco se sabe si, al igual que otras royals, el deseo de Sofía es tomarse un año sabático antes de empezar una nueva etapa.

El perfil bajo de la infanta Sofía

A pesar de que la infanta Sofía es miembro de la Familia Real y que se espera que en algún momento tenga un papel activo en la agenda, por ahora ha mantenido un perfil más bien bajo. Solamente la hemos visto en un acto en solitario y nunca ha dado un discurso, algo que contrasta mucho con la creciente exposición de la heredera.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

La infanta Sofía tiene la capacidad de elegir libremente sobre sus estudios o sobre lo que quiere hacer en el futuro. Es más, ella ni siquiera tiene la obligación de trabajar para la institución, sino que puede tomar otro camino. Ahora tiene por delante varias semanas de relax mientras se espera que la Casa del Rey anuncie, lo antes posible, sus planes de cara al próximo curso.