El regalo millonario que el príncipe Harry espera por su 40 cumpleaños

El príncipe Harry cumplirá 40 años el próximo mes de septiembre y, aunque no se sabe cuáles serán los planes del duque de Sussex para celebrar este aniversario, lo más probable es que no lo haga junto a su familia paterna. Aunque la relación con su padre no es del todo nula, no mantiene ningún tipo de contacto con su hermano, el príncipe de Gales, que no le perdona su actitud en los últimos tiempos. Guillermo no está dispuesto a reconducir la relación con su hermano, por lo que, en estos momentos, hay un abismo entre ambos.

En este escenario, lo más probable es que Harry celebre los 40 junto a su esposa, Meghan Markle, sus dos hijos, y su círculo de amistades en California. Sí que mantiene contacto con sus primas, las princesas Beatriz y Eugenia, que podrían aprovechar la ocasión para visitarle en su casa, y disfrutar de un tiempo juntos. De momento, no hay ningún tipo de información al respecto.

Los duques de Sussex, en Colombia. (Foto: Gtres)

El especial regalo de Harry

Lo que sí se sabe es que, una vez cumpla 40 años, el duque de Sussex recibirá un importante regalo. El príncipe podrá hacer uso de la última parte de la herencia de su bisabuela, la reina madre, que en su testamento dejó establecido que el hijo menor de Carlos III recibiera un mayor importe que su hermano, dado que su situación iba a ser más complicada. Quizás la madre de Isabel II tuvo una premonición, pero, lo cierto es que, sobre todo, por sus movimientos en los últimos años, la situación económica de Harry es bastante más precaria que la del heredero al trono.

El príncipe Harry, con la reina madre. (Foto: Gtres)

Según consideró la reina madre, Guillermo iba a poder gestionar el Ducado de Cornualles en cuanto fuera el heredero, por lo que sus ingresos iban a estar asegurados. Desde que falleció la Reina Isabel, el príncipe de Gales ya es quien se ocupa de esto, que antes estaba en manos del rey Carlos III.

Aunque Isabel Bowes-Lyon no sabía que Harry iba a dar carpetazo a su vida institucional, sí que era consciente de que sus ingresos iban a ser mucho menores que los de su hermano, por lo que decidió beneficiarle en su testamento. Según apunta la revista francesa Point de Vue, la cantidad podría ascender a más de 20 millones de euros. Una cifra muy significativa que ayudará a incrementar su patrimonio y a sufragar su nivel de vida, sobre todo, ahora que los duques de Sussex no cuentan con financiación por parte de la Corona.

Las claves de la herencia de la reina madre

La reina madre repartió su patrimonio entre sus bisnietos y tomó importantes decisiones para evitar que su herencia estuviera gravada con grandes cargas fiscales. Entre las cosas que hizo, en 1994 suscribió un seguro de vida que equivalía a dos terceras partes de su fortuna y transfirió esa cantidad a un fideicomiso del que los beneficiarios eran sus bisnietos.

La reina madre, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Todos ellos irían recibiendo la herencia en partes, primero, al cumplir los 21 años y, después, al cumplir 40. No obstante, para que el contrato del seguro fuera efectivo y no hubiera que pagar impuestos, la madre de Isabel II debía vivir al menos siete años después de la firma del contrato. Esta condición se cumplió sin problemas, porque falleció en 2002. En aquel momento, The Guardian habló de cifras de seis y ocho millones a repartir entre Guillermo y Harry, a los 21 y a los 40. Sin embargo, según apunta Point de Vue, esta cifra podía haber aumentado de manera considerable debido a los intereses.