El discurso de Año Nuevo más difícil de Harald de Noruega

La familia real de Noruega se encuentra en uno de sus momentos más complicados. El escándalo en el que se encuentra implicado el hijo mayor de la princesa Mette-Marit y todas las polémicas que rodean a la princesa Marta Luisa y su marido, el chamán Durek Verrett, están pasando factura a la imagen de la Corona, a pesar de los esfuerzos de la institución por mantener cierta distancia. El año que está a punto de terminar ha sido muy difícil para el rey Harald y su entorno y a los escándalos familiares hay que sumar el delicado estado de salud del monarca que, pese a todo, se resiste a dar un paso atrás y dejar que sea la nueva generación la que ocupe el trono. Algo que sí ha ocurrido en otras monarquías europeas, como en la vecina Dinamarca.

Es en este contexto en el que el rey afronta uno de sus discursos más complicados. El rey Harald se dirigirá a los noruegos de cara al Año Nuevo, la víspera del 1 de enero, como hace año tras año. Un mensaje que se emite en torno a las 19:30 horas y que se graba de manera previa, como la mayoría de discursos de Navidad y Año Nuevo de los reyes y reinas.

El rey Harald de Noruega, con el príncipe Haakon. (Foto: Gtres).

Para el monarca no va a ser fácil dirigirse a los noruegos este año, ya que se espera que haga alguna referencia a la delicada situación de la institución. No solamente por el escándalo del hijo mayor de Mette-Marit sino, sobre todo, por el debate que se ha abierto por el título de princesa de su hija mayor, Marta Luisa. La princesa se casó en el mes de agosto con el chamán Durek Verrett y son constantes las polémicas que salpican a la pareja, sobre todo por la actividad del chamán. Varios sectores han pedido que se le retire el título, aunque ya no es miembro de la familia real ni tiene tratamiento de alteza real. Sin embargo, parece que el rey se resiste a ello.

Expectación ante el mensaje del rey

Según han publicado medios noruegos, en el país hay una gran expectación ante lo que pueda decir el monarca en su discurso de Año Nuevo. Para el rey Harald y su familia ha sido un auténtico annus horribilis y todo el mundo se pregunta si el jefe del Estado dirá algo de la situación cuando se ponga ante las cámaras.

Harald de Noruega con el príncipe Haakon. (Foto: Gtres).

El portal SE og HØR se ha puesto en contacto con algunos especialistas en casa real para poder plantear posibilidades sobre los temas que tratará el monarca en su discurso. Según le han confirmado, el rey podría hacer algunas referencias, pero es poco probable que hable de manera directa de estas cuestiones. Lo habitual es que Harald utilice estos discursos para unir a los ciudadanos y no para hablar de sí mismo. Sin embargo, en esta ocasión los noruegos sí que esperan que haga algún comentario, por lo que deberá encontrar un equilibrio. Es probable que recurra al ingenio o al humor, algo que hace con frecuencia. Por ahora, desde la casa real no han dado ningún detalle al respecto, de manera que habrá que esperar aún varios días.