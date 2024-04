Bailes, besos y música disco: la fiesta ‘salvaje’ de Christian de Dinamarca

Desde que la reina Margarita firmase su abdicación el pasado mes de enero, su hijo mayor, Federico, pasó a ser el nuevo jefe del Estado y, además, el príncipe Christian se convirtió en heredero. Una nueva posición que, sumada a su mayoría de edad, ha provocado que el interés por la figura del joven haya ido in crescendo. El nieto de la reina Margarita de Dinamarca aún está centrado en sus estudios y todavía no tiene apenas agenda, por lo que intenta llevar una vida lo más normal posible, como cualquier joven de su edad. Por este motivo, no es extraño que los fotógrafos le pillen de fiesta con su grupo de amigos, como así ha sido.

El hijo mayor del rey Federico ha heredado la fama de fiestero que tantos años persiguió a su padre y no duda en aprovechar para salir siempre que puede. En esta ocasión, Christian ha sido captado en una discoteca de Copenhague, vestido con una camiseta de color claro y bailando de manera animada en la pista. Además, el hijo de los reyes Federico y Mary de Dinamarca estuvo acompañado de una joven con el cabello rubio cuya identidad, de momento, no ha trascendido y con la que se mostró muy cariñoso, incluso la besó y abrazó.

Christian de Dinamarca, con su madre en un acto. / Gtres

Tal como han confirmado medios daneses, el príncipe Christian asistió a la fiesta organizada por un grupo de DJ daneses, TooManyLeftHands. La celebración se llevó a cabo en el Forum de Copenhague, un estadio cubierto que hace las veces de local de eventos, y que tiene la capacidad para albergar hasta 10.000 personas.

Tras los pasos de su padre

No es la primera vez que se pilla al heredero a la Corona en una fiesta de estas características, o disfrutando de una celebración con amigos. Por ejemplo, en el año 2022 se escapó a la nieve con un grupo de compañeros de colegio y en las redes circuló un vídeo en el que se veía al príncipe rociando con champán a sus amigos. En aquel momento, el gabinete de prensa de la Casa Real tuvo que intervenir y hacer unas declaraciones en las que insistía en que no había que convertir en un problema una actitud que, entre los jóvenes, podía ser normal y aceptable.

Christian de Dinamarca, en un acto oficial. / Gtres

A pesar de que ahora el rey Federico mantiene una actitud tranquila y apenas trascienden detalles de sus salidas privadas -más allá de alguna escapada de caza o algún viaje como el que realizó a Madrid el pasado otoño-, en el pasado, el hijo mayor de la reina Margarita de Dinamarca era muy conocido por sus salidas nocturnas y por su afición por las fiestas. De hecho, se le llegó a calificar como el príncipe turbo, por algunos incidentes que protagonizó. El más polémico de todos tuvo lugar en el año 1992, cuando llegó a ser detenido junto a su pareja, la modelo

Malou Aamund, conduciendo su coche a más velocidad de lo permitido y con un nivel alto de alcohol en sangre. En aquel momento, se planteó que se le retiraran los derechos sucesorios, pero finalmente, la reina Margarita decidió enviarlo a estudiar fuera para que estuviera una etapa alejado de polémicas.