Estefanía de Mónaco se ha convertido en la mejor embajadora de la firma de moda de su hija mayor, Pauline Ducruet. La hermana del príncipe Alberto ha lucido en numerosas ocasiones prendas de la marca, para apoyar este paso en la carrera de su hija. Sin embargo, ahora ha dado un paso más, y no ha dudado en posar como modelo en un vídeo publicitario en el que, curiosamente, también han participado los otros hijos de la princesa, Luis Ducruet y Camille Gottlieb, así como miembros de la familia paterna de Pauline. Un vídeo que ha servido para juntar de nuevo a la princesa Estefanía con su ex pareja, Daniel Ducruet, con quien mantiene una relación cordial, al margen de las polémicas del pasado.

En el vídeo, todos visten prendas de la nueva colección de la firma Alter Designs, con la que Pauline Ducruet está absolutamente volcada. Una colección que rescata la imagen más sensual de la princesa Estefanía de Mónaco, con un estilismo que evoca la estética de los años ochenta, época dorada de la vida de la hermana del príncipe Alberto de Mónaco. A pesar de sus 59 años, Estefanía de Mónaco aparece espléndida y muy sexy, vestida con un top metalizado de color azul, gafas de sol y el pelo corto y peinado hacia atrás. Una imagen que recuerda mucho al estilo que llevaba ella misma hace algunos años, cuando ejerció como modelo y diseñadora de la marca de ropa de baño de la que también fue imagen y con la que tuvo bastante éxito.

Reunión familiar para apoyar a Pauline

Además de la princesa Estefanía de Mónaco, los hermanos de Pauline Ducruet también han querido participar en esta campaña, para mostrar su apoyo a la firma de la diseñadora de la que, curiosamente, el hijo mayor del príncipe Alberto, Alexandre Grimaldi, es imagen.

Pauline Ducruet con sus padres, en la presentación de una colección. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la participación de la familia paterna de Pauline y el reencuentro con la princesa Estefanía. En especial, si se tiene en cuenta la polémica que marcó la separación de la hermana del príncipe Alberto y Daniel Ducruet, con deslealtades de por medio.

No obstante, no es la primera vez que la princesa y su ex marido coinciden por su hija mayor. El año pasado, ambos acudieron a la celebración del cumpleaños de Pauline Ducruet y, antes de eso, también apoyaron a la joven en la presentación de una de sus colecciones, cuando empezó con su proyecto en el mundo de la moda.

Junto a Daniel Ducruet, en el vídeo también han participado sus hijos menores, así como su madre, a la que ya se ha visto otras veces vistiendo prendas de la firma de Pauline. Una bonita reunión familiar que pone de manifiesto la buena relación que existe entre la princesa Estefanía de Mónaco y su ex marido y lo importante que es para ambos apoyar a su hija por encima de cualquier cosa.