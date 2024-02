Estefanía de Mónaco se encuentra en uno de sus mejores momentos. La princesa celebra este 1 de febrero su 59 cumpleaños y es la primera vez que lo hace convertida en abuela. A diferencia de su hermana, la princesa Carolina de Hannover, Estefanía de Mónaco no había tenido nietos hasta ahora. Su hijo Luis se convirtió en padre hace apenas unos meses de su primera hija, Victoria, que se ha convertido en la verdadera protagonista de la familia. De hecho, hace unos días, la nuera de Estefanía de Mónaco compartió en sus redes sociales unas entrañables imágenes de la pequeña en su primer contacto con la nieve.

Aunque en general los Grimaldi tienden a ser bastante herméticos con su vida privada, en los últimos meses, han sido varios los miembros de la familia que han concedido entrevistas. No hace mucho, Estefanía de Mónaco se pronunció sobre su especial relación con el príncipe Alberto y ahora ha vuelto a romper su silencio.

Estefanía de Mónaco con su familia en un acto oficial. / Gtres

Lo ha hecho a raíz de la celebración del último Festival Internacional de Circo de Montecarlo, uno de los temas con los que más implicada se encuentra la princesa desde siempre. Estefanía de Mónaco heredó la pasión por el mundo circense de su padre, el príncipe Rainiero y ha llevado su devoción casi al extremo. Tanto es así que ha mantenido varias relaciones sentimentales con miembros del circo, como Franco Knie o Adans Peres.

Ha sido a la revista Gala, con la que se ha sincerado sobre la importancia que el circo tiene en su vida. Siempre ha sido así, pero este año es especial, ya que se ha celebrado el 50 aniversario del festival, en medio del centenario del nacimiento del príncipe Rainiero.

Sonriente y entusiasmada, Estefanía ha declarado que este aniversario significa mucho para ella, la continuación de lo que su padre fundó en el año 1974: «estoy muy orgullosa de haber continuado su trabajo y espero poder seguir rindiéndole homenaje durante mucho tiempo», ha dicho la princesa que ha reconocido que se parece mucho a él. «Como mi padre, cuando emprendo algo o me comprometo con alguien, lo llevo hasta el final. Él me enseñó los valores que me han guiado durante toda mi vida, la honestidad, la franqueza, el altruismo y la generosidad».

Pasión compartida generación tras generación

La hermana de Alberto de Mónaco ha asegurado que le gusta tanto el circo precisamente por los valores que transmite, que siente que encajan con su carácter. Estefanía considera que el circo enseña solidaridad, ayuda mutua, sin importar el color de piel, el género, el origen, la religión… cosas que faltan en el mundo actual. Para la princesa, el circo es una fuente de asombro y de alegría, un espectáculo vivo e intergeneracional, capaz de unir a jóvenes y mayores, sin importar las circunstancias.

Estefanía de Mónaco con su padre. / Gtres

En esta ocasión, la princesa no ha tenido reparos en hablar de su nieta, Victoria, a la que está deseando transmitir su pasión por el circo. «No veo la hora de presentarle esta pasión que forma parte de nuestro patrimonio cultural desde hace doscientos cincuenta años y de transmitírsela», ha declarado la hija de Rainiero de Mónaco, que ha revelado que la pequeña se parece físicamente a sus padres.

Estefanía ha asegurado que tanto Luis como Pauline y Camille siempre han estado muy presentes en el mundo circense, aunque los gustos y pasiones van cambiando con los años y la evolución de las personas. «Mis tres hijos aman el circo, cada uno a su manera».

Estefanía de Mónaco con su familia. / Gtres

Ella misma ha ido cambiando también. La princesa vivió una época como parte del equipo de un circo, en una caravana, junto a los artistas, pero esa etapa ha quedado en el pasado. Ahora disfruta con sus animales -ha comentado que los animales traicionan mucho menos que los seres humanos, como decía su padre- y con compartir tiempo en familia, sobre todo, con su nieta. No obstante, el circo sigue siendo su segunda familia.

Una princesa valiente

Siempre se ha dicho que era la más rebelde de los Grimaldi pero, a sus casi 60 años, mantiene un perfil discreto. Ella considera que no ha sido rebelde, sino que se ha guiado por sus sentimientos y su forma de ver la vida: «No soy rebelde. Siempre tengo razón. En mi opinión, nunca he hecho cosas escandalosas. Simplemente tomé la vida tal como vino. Actué según lo que sentía en el fondo y, como te dije, lo sigo haciendo, porque tengo convicciones firmes. De hecho, diría que soy más valiente que rebelde», ha sentenciado.

Estefanía de Mónaco abrazando a la princesa Charlene. / Gtres

Familia unida

A pesar de que se ha hablado mucho sobre las polémicas relaciones entre los Grimaldi, Estefanía de Mónaco ha dejado claro que son una familia unida: «La familia es el ancla más fuerte que podemos tener. Nuestro padre nos enseñó a permanecer unidos, a apoyarnos unos a otros. Estamos muy unidos. Y lo demostramos durante este centenario, rindiendo homenaje al maravilloso hombre que fue nuestro padre», ha declarado.