Un enfado con Carlos III y un título de cine: Eduardo de Edimburgo, un príncipe atípico

El príncipe Eduardo de Inglaterra nunca ha sido uno de los miembros más populares de la familia real británica y, sin embargo, es probablemente una de las figuras clave de la actual monarquía de Carlos III, por no decir que es el único que no se ha divorciado. Eso sí, esto no significa que su vida no haya estado salpicada de algún episodio controvertido.

A sus ya 61 años Eduardo no puede presumir de la intensa actividad que caracteriza a su hermana, la princesa Ana pero, a diferencia de ella, sí que cuenta con un apoyo inquebrantable con el que ha conseguido constituir un tándem perfecto en uno de los momentos más delicados para la institución. Se trata de su esposa, Sophie Rhys-Jones. Para muchos, ella era una especia de Diana de Gales de perfil bajo, por su cierto parecido físico con la princesa, pero con el tiempo se ha convertido en la confidente de Kate Middleton, la cuñada más querida del rey Carlos III y un baluarte para la institución.

El príncipe Eduardo con su esposa. (Foto: Gtres)

Tal es la compenetración de la pareja -que dice que el secreto de su matrimonio es que son buenos amigos ante todos-, que muchos ven en ellos a los suplentes perfectos tras la fuga de los duques de Sussex. Eduardo y Sophie son una generación intermedia entre los primos de la Reina Isabel y el actual monarca y los príncipes de Gales. Son aún jóvenes, pero con la suficiente experiencia como para representar a la Corona en cualquier circunstancia de manera impecable. Lo han demostrado especialmente en los últimos tiempos, en las horas más bajas de la monarquía.

Y aunque no se puede entender la vida de Eduardo sin Sophie, en esta ocasión el protagonista es él. El hermano menor del rey Carlos III cumple 61 años y lleva ya dos ostentando el título que se le había prometido cuando falleciese su padre: el de duque de Edimburgo. El Palacio de Buckingham confirmó en un comunicado que ésta era la intención cuando Eduardo se casó con Sophie.

El príncipe Eduardo con el rey Carlos III. (Foto: Gtres)

El reconocimiento por parte de Carlos llegó con un poco de retraso, de hecho, hubo bastantes rumores sobre si el nuevo monarca respetaría lo acordado con la Reina Isabel II y con el príncipe Felipe. Obviamente, lo hizo, aunque se ha asegurado de que el título vuelva a la Corona a la muerte de Eduardo y que no pase a su hijo James. Algunas fuentes aseguran que Carlos quiere que en el futuro Guillermo se lo otorgue a la princesa Carlota, ya que llevó la Reina Isabel II como mujer de Felipe de Edimburgo.

En efecto, Eduardo nació como príncipe Eduardo y fue a raíz de su boda con Sophie cuando la Reina Isabel II le otorgó el título de conde de Wessex. Eduardo es el único que, hasta hace unos años, solamente era conde, a diferencia de sus hermanos -a la princesa Ana no se le otorgó ningún título por su enlace, pero la Reina Isabel le concedió el de princesa real-. Fue él mismo el que le pidió a su madre que le diera este título, porque era fanático del cine -tuvo incluso una productora- y en especial del personaje de la película Shakespeare in love, protagonizada por Gwyneth Paltrow y en la que Colin Firth era conde de Wessex. El hijo de la Reina Isabel II se quedó tan encantado en el estreno que quiso este título para él.

El príncipe Eduardo con la Reina Isabel. (Foto: Gtres)

El título de conde de Wessex, de una dignidad menor al de duque de Edimburgo y al de duque de York -que lleva su hermano Andrés-, ha pasado ya a su hijo James, por delante de Lady Louise. Estos títulos pasan directamente a la línea masculina.

La polémica familiar del príncipe Eduardo

A pesar de que, en líneas generales, Eduardo no ha dado grandes disgustos a la Corona, tampoco se ha mantenido completamente al margen de las polémicas. De hecho, cuando el príncipe Guillermo estudiaba en la Universidad de St. Andrews -donde conoció a Kate Middleton-, Eduardo protagonizó un fuerte desencuentro con el entonces príncipe Carlos.

El actual duque de Edimburgo no siempre estuvo tan volcado en su trabajo institucional, sino que tuvo una productora audiovisual: Ardent Productions. Una carrera en el mundo del entretenimiento que fue un tanto controvertida y que no fue del gusto de su madre y de su hermano mayor, los pesos pesados de la institución.

El príncipe Eduardo con su familia. (Foto: Gtres)

Sin entrar en muchos detalles de la trayectoria de Eduardo como productor -que no tuvo mucho éxito-, lo cierto es que uno de los episodios más conflictivos tuvo que ver con su familia, cuando su productora quiso realizar un programa sobre la vida de los Windsor. Eduardo habló de algunos episodios complicados de su familia y esto molestó a Carlos, que ya no pudo aguantar la situación cuando la productora del príncipe entró en la universidad de Guillermo.

El Palacio de Buckingham había llegado a un acuerdo con la prensa para que dejara tranquilo al príncipe Guillermo durante su estancia en la universidad, y se permitió que se le fotografiara en los primeros días. Sin embargo, la productora de Eduardo se saltó este acuerdo.

El príncipe Eduardo con sus padres. (Foto: Gtres)

El príncipe dijo que no tenía idea del asunto, pero Carlos se enfadó muchísimo con él. Tanto que algunos medios dijeron que tanto el entonces príncipe de Gales como la Reina Isabel II le habían retirado el saludo. Con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce y a día de hoy Eduardo es clave para la institución.