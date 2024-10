Luxemburgo está a punto de vivir un importante cambio. El gran ducado se prepara para una discreta ceremonia de traspaso de poderes entre el actual gran duque Enrique y su hijo mayor, el príncipe Guillermo. No es una abdicación, tampoco una proclamación, sino una situación diferente a lo que ocurre en el resto de casas reales europeas. Sin embargo, en las últimas generaciones este traspaso de poderes se ha convertido en una costumbre en la familia real del pequeño país, como paso previo a un relevo total en la jefatura del Estado.

El pasado mes de junio, coincidiendo con la celebración de la fiesta nacional de Luxemburgo, el actual gran duque Enrique anunció en su discurso su decisión de nombrar teniente-representante al príncipe Guillermo. Lo que no se sabe todavía es cuánto durará la transición y, por tanto, cuándo veremos a Guillermo convertido en el nuevo gran duque.

El príncipe Guillermo de Luxemburgo con su esposa Estefanía. (Foto: Gtres).

Fuentes oficiales de la casa real ya han confirmado los detalles de la jornada en la que se oficializará el traspaso de poderes, el 8 de octubre por la tarde. Según ha trascendido, los actos comenzarán en torno a las 15:00 horas y terminarán poco más de una hora después, por lo que no se esperan grandes fastos. Está previsto que el príncipe Guillermo esté presente durante la firma del decreto de nombramiento por parte de su padre y del primer ministro Luc Frieden. Después, el heredero jurará la Constitución ante el Parlamento y hará un pequeño paseo a pie de vuelta al Palacio Gran Ducal, durante el que podrá saludar a las personas que se acerquen a ver los actos.

Paso previo a la abdicación

A pesar de que todavía no se han dado detalles de qué funciones exactas asumirá el príncipe Guillermo, el nombramiento como teniente-representante puede considerarse como un paso previo a una futura abdicación y como un período de entrenamiento de cara al futuro papel como jefe de Estado. No obstante, de momento no se sabe cuándo podría producirse ya que depende directamente del actual gran duque Enrique. No obstante, en las dos generaciones anteriores la abdicación se ha producido entre dos y tres años después de anunciar el nombramiento del heredero como teniente-representante.

Enrique y María Teresa de Luxemburgo juntos. (Foto: Gtres).

En Luxemburgo es bastante habitual que se lleven a cabo este tipo de relevos. De hecho, en las últimas generaciones ha sido una constante. Los herederos han asumido de manera temporal o permanente los deberes del gran duque. Por ejemplo, el gran duque Enrique fue teniente-representante de su padre, el gran duque Juan en 1998. Antes de eso, el gran duque Juan fue nombrado lugarteniente de su madre, la gran duquesa Josefina Carlota en 1961. La abdicación en ambos casos llegó varios años después: para Enrique, en el 2000 y para Juan, en 1964.

La nueva vida de Guillermo

De momento la casa real no ha dado detalles de cómo será el funcionamiento diario de la institución a partir del nombramiento de Guillermo como teniente-representante, pero sí se sabe que el príncipe tiene la intención de llevar un estilo de vida más acorde con las nuevas generaciones.

La familia ducal de Luxemburgo con el Papa. (Foto: Gtres).

En un comunicado, Guillermo anunció que no quiere mudarse al Castillo de Berg cuando llegue el momento de asumir la jefatura del Estado, sino que quiere hacerse una casa al lado de la propiedad. Su objetivo es mantener la conciliación entre la vida familiar y la parte institucional, algo que solamente considera posible si separa los espacios. El heredero quiere que su familia tenga una vida lo más normal posible: «Queremos que nuestros hijos crezcan en un ambiente familiar e íntimo. Por eso, con el acuerdo del gran duque y del Gobierno, planeamos construir un anexo en los terrenos del castillo de Colmar-Berg», aseguraron Guillermo y Estefanía.