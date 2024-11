Un año más la casa real de Dinamarca ha revelado los planes previstos para la familia real de cara a la Navidad. Unas fiestas diferentes porque va a ser la primera vez que Federico y Mary las celebren como reyes, tras la inesperada abdicación de la reina Margarita el 31 de diciembre de 2023. La madre del rey Federico X sorprendió en su tradicional discurso del último día del año anunciando el relevo en la Corona, una noticia que nadie se esperaba, ni siquiera su propia familia.

Cuando está a punto de cumplirse un año del paso atrás de la reina Margarita, desde el departamento de prensa de la casa real han confirmado algunos detalles de cómo pasarán las próximas semanas los miembros de la familia.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca juntos. (Foto: Gtres).

Los reyes Federico y Mary, acompañados de sus cuatro hijos, celebrarán la Navidad junto a la reina Margarita en el Castillo de Marselisborg. Desde que el rey era un niño este castillo ha sido el punto focal de las celebraciones de Navidad de la familia real, con algunas excepciones puntuales. La familia real tiene previsto pasar allí desde el 23 de diciembre hasta el día 26. Durante estas fechas habrá un cambio especial de guardia a las 12:00. La reina Margarita llegará antes a Marselisborg y se quedará hasta el día 30.

Esta vez no habrá visita de los príncipes Joaquín y Marie que, según el comunicado de la casa real, van a pasar estas fechas con sus hijos y la familia de la princesa. Una decisión que ha hecho que se disparen los rumores sobre el punto en el que se encuentra la relación entre Joaquín y el monarca, pero, sobre todo, entre la reina y la princesa, que siempre ha estado muy cuestionada.

De cara a final de año, el rey Federico X tendrá que afrontar su primer discurso de Año Nuevo, la última noche del año a las 18:00 horas, desde Amalienborg. De momento no se han dado detalles sobre los temas que el monarca tiene pensado abordar en este importante mensaje.

Vacaciones privadas

Al margen de los planes oficiales, es probable que la familia real, bien al completo o algunos de sus miembros por separado, aprovechen estos días para hacer alguna escapada privada. Tanto a los reyes como a sus hijos les gusta mucho ir a esquiar y Suiza es uno de sus destinos habituales. Hay que recordar que el matrimonio cuenta con una propiedad en la exclusiva estación de Verbier, a la que suelen viajar siempre que pueden. Viajes que, en ocasiones, han generado bastante polémica, sobre todo, cuando se trasladaron allí poco después de que Federico asumiera su nuevo papel como jefe del Estado.

La reina Mary de Dinamarca con una de sus hijas. (Foto: Gtres).

El chalet de Verbier también ha sido objeto de más de una polémica. La pareja lo posee hace varios años (desde su etapa como príncipes), y pasó bastante tiempo allí cuando sus hijos estudiaban en Suiza. Sin embargo, no se sabía que el matrimonio tenía la casa, por lo que cuando la noticia se conoció el escándalo fue mayúsculo, sobre todo, porque la propiedad se alquilaba cuando ellos no estaban allí. Al final, Federico y Mary comunicaron que la casa había sido adquirida con sus ahorros personales (no con dinero público) y, además, dejaron de alquilarla.