La reina Camila ya ha vuelto a la agenda después de las vacaciones de Navidad y ha participado en varios compromisos en solitario en los últimos días. La esposa del rey Carlos III suele prepararse a conciencia cada una de sus visitas y actos, pero a veces puede ocurrir que cometa algún error, como le pasaría a cualquier otra persona.

Esto es precisamente lo que le ha pasado en uno de sus últimos compromisos. La reina visitó el Great Western Hospital de Swindon y aprovechó su recorrido por las instalaciones para hacer un comentario que sorprendió mucho a los presentes: «Probablemente no he venido a este hospital desde hace 47 años, cuando tuve a mi hija, y eso fue hace mucho tiempo», dijo la esposa del monarca. Unas declaraciones que, en principio, no tendrían por qué haber llamado la atención, si no tenemos en cuenta que la hija de la reina no pudo haber nacido en este centro, ya que su construcción se remonta al año 2002.

La reina Camila en la visita al hospital. (Foto: Gtres)

La reina se mostró muy contenta por poder visitar el centro y alabó el trabajo que realizan allí: «Estoy muy impresionada con este servicio de urgencias», recalcó la esposa del rey Carlos III, que comentó que había recibido muy buenas referencias del hospital. «He tenido muy buenos comentarios, porque tengo amigos que vienen aquí y mis nietos han estado en varias ocasiones. Muy a menudo me llegan fotografías que dicen: ‘¿Adivina dónde estoy? De nuevo en Urgencias en Swindon’, así que lo conozco bastante bien», ha confesado Camila.

A pesar de que el lapsus de la reina ha llamado la atención, lo cierto es que su equivocación tiene una explicación. La hija menor de la reina Camila nació en enero de 1978 en también en Swindon, por lo que probablemente la esposa del rey Carlos III simplemente se despistara. Según apuntan medios británicos, Camila debió confundir el centro con el Hospital Princess Margaret, ubicado en la zona, y que fue demolido en 2004.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

La vida de Camila Parker antes de Carlos

Antes de su oficializar su relación con el rey Carlos III y de entrar a formar parte de la familia real, Camila residía con su anterior marido, Andrew Parker Bowles, en Corsham, en Middlewick House, a unos 45 minutos de Swindon. Por este motivo, tiene sentido que su hija naciera en Swindon,

Tras su separación, Camila se mudó a Ray Mill House, cerca de Chippenham. La reina compró la casa en el año 1994 y todavía la conserva. Allí suele retirarse de manera recurrente cuando quiere pasar tiempo a solas. Por ejemplo, tras la muerte de la Reina Isabel II en septiembre de 2022, se sabe que la nueva reina pasó aproximadamente una semana refugiada allí.

Los hijos de la reina Camila. (Foto: Gtres)

La casa es una impresionante residencia, con piscina, establos, amplios jardines y hasta un río. Fue allí donde Camila celebró la recepción con motivo de la boda de su hija Laura con Henry Lopes en el año 2006.