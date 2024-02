La condición que el príncipe Enrique habría puesto para visitar a Carlos III

Menos de 24 horas después de que el Palacio de Buckingham emitiera un comunicado en el que confirmaba que el rey Carlos III había sido diagnosticado con un tipo de cáncer del que no se han conocido, por el momento, más detalles; su hijo menor, el príncipe Enrique, llegaba a Londres para acompañarle. A pesar de las polémicas de los últimos tiempos, el duque de Sussex no dudó en coger un avión lo más pronto que pudo para estar al lado del monarca. De hecho, tal como trascendió, el propio Carlos III fue quien informó personalmente a todos los miembros de su familia de su situación, tanto a sus hijos, como a sus hermanos.

El príncipe Enrique viajó a la capital británica solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, ni de sus dos hijos en común con la actriz, y fue recibido por un convoy de vehículos a pie de pista que lo trasladó a Clarence House, donde se encontraba descansando el rey Carlos, para mantener un encuentro, que resultó muy breve -de apenas treinta minutos-, con él. Sobre qué hablaron o cuál fue la reacción del monarca al ver a su hijo, no se conoce apenas nada. Sin embargo, este martes los tabloides británicos han desvelado la condición que habría puesto el hermano del príncipe Guillermo para que se produciera este escueto encuentro con el rey.

El príncipe Enrique en Canadá / Gtres

Una periodista muy cercana a la reina Camila, Petronella Wyat, ha asegurado en The Telegraph que el marido de Meghan Markle prefirió que la mujer de su progenitor no estuviera cuando él llegase. «Harry, según he oído, prefería no estar en la misma habitación con su madrastra cuando hablara con el Rey sobre su diagnóstico de cáncer», ha explicado la comunicadora al citado medio. Algo que no ayudaría, en absoluto, a que se produzca la reconciliación entre el príncipe Enrique y su familia, después de los acontecimientos que han marcado su relación desde que decidiera abandonar ‘La Firma’ hace ya casi cuatro años. El hijo pequeño de Carlos III y Camila, cabe recordar, tienen una relación bastante problemática después de que el duque de Sussex afirmara en sus memorias, el pasado de enero, que la mujer de su padre estaba filtrando historias sobre la Casa Real a los medios para reforzar su imagen.

El príncipe Enrique calificó a la esposa de su padre de «peligrosa» y «villana», y afirmó que ella lo había «sacrificado» para mejorar su reputación. «Era peligrosa por las conexiones que había forjado con la prensa británica y había una capacidad en ambos bandos por intercambiar información», dijo. Asimismo, Enrique relató que tanto él como su hermano aceptaron la relación de la reina con Carlos III, pese a estar en contra del matrimonio. «No pensamos que fuera necesario. Iba a causar más daño que bien y si él [su padre] estaba bien con esa persona era más que suficiente. ¿Por qué ir más lejos si no era necesario. Queríamos que fuera feliz y vimos que lo era con esa persona y ya estaba bien, era suficiente», aclaró.

El príncipe Enrique junto a su esposa y padre en un acto oficial / Gtres

Los duques de Sussex lanzan su página web

La noticia sobre la condición que el príncipe Enrique habría puesto para visitar a su padre llega apenas unas horas después de que el hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, Diana; y su esposa, hayan lanzado su nueva página web, coincidiendo con una visita a Canadá, para la cuenta atrás de la próxima edición de los Juegos Invictus -una de las iniciativas más importantes de la agenda de la pareja-.

Con el nombre de Sussex.com, el príncipe Enrique y Meghan Markle han puesto en marcha su nueva web, en la que recogen algunos de los detalles de las iniciativas en las que colaboran, así como un perfil de cada uno de ellos. La web pretende dar visibilidad a todo el trabajo de los duques de Sussex y está vinculada a la Fundación Archewell y a Archewell Productions, cuyos enlaces aparecen en la página.