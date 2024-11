La familia real de Dinamarca está a punto de disfrutar de unas semanas muy especiales. La casa real ha confirmado ya los planes de Federico y Mary en su primera Navidad como reyes, tras la inesperada abdicación de la reina Margarita a finales de 2023. Unas fiestas en las que no va a haber grandes cambios, aunque sí destaca la ausencia de los príncipes Joaquín y Marie, a los que no se espera ver en Dinamarca. Un detalle que evidencia que las relaciones no son especialmente fluidas entre ellos y el resto de la familia real.

Al margen de las actividades oficiales, es muy probable que los reyes y sus hijos aprovechen para hacer alguna escapada de carácter privado en estas semanas. Australia y Suiza suelen ser los destinos habituales, aunque tanto Mary como Federico no pueden perder de vista las críticas que han recibido en los últimos meses precisamente por sus viajes privados. Unas escapadas recurrentes que no han sido muy bien vistas en Dinamarca, debido a que algunas de ellas se produjeron apenas poco después de la abdicación de la reina Margarita, cuando el nuevo reinado no había hecho más que empezar.

El chalet suizo de Mary y Federico

Además de la tierra natal de la reina y donde, por cierto, se conoció la pareja hace ya más de 20 años, uno de los destinos a los que más viajan Federico y Mary es a Suiza. El matrimonio disfruta mucho del ambiente del país en invierno y tiene una casa en una de las estaciones de esquí más exclusivas: Verbier. Una estación que es punto de encuentro de miembros de familias reales y rostros destacados del panorama internacional en la temporada invernal.

La reina Mary de Dinamarca con una de sus hijas. (Foto: Gtres).

Aunque el hecho de que los reyes viajen a Verbier no debería de llamar especialmente la atención -como cuando los reyes de Holanda van a Lech o disfrutan de su casa en Grecia-, el chalet que Federico y Mary tienen en la estación fue objeto de una gran polémica hace algunos años, cuando se descubrió que el matrimonio no había declarado la casa y, además, la alquilaba cuando no estaba allí. Debido a la controversia que se generó tuvo que intervenir el Parlamento.

Fue en enero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia, cuando el chalet suizo acaparó titulares. La pareja se trasladó a Verbier porque sus hijos estaban matriculados en un curso intensivo en una escuela internacional en la zona. Un exclusivo internado en el que los cuatro príncipes pasaron aproximadamente tres meses.

Federico y Mary de Dinamarca en un acto. (Foto: Gtres).

Federico y Mary confirmaron el traslado, pero no anunciaron dónde se alojarían durante este tiempo. Algo que disparó todas las alarmas, porque nadie sabía que la pareja era propietaria de un chalet en Verbier. Los miembros de la familia real están obligados a informar de las inversiones y gastos que realicen en el extranjero con el dinero que reciben de su asignación y, en el caso del chalet de Verbier, todo apuntaba a que no había sido así. El matrimonio no había comunicado la compra y además la alquilaba en su ausencia, con los beneficios que esto le reportaba.

Ante la polémica, la casa real tuvo que emitir un comunicado en el que se anunció que los ahora reyes dejarían de alquilar el chalet y en el que se revelaba que no había sido adquirido con dinero de la asignación oficial, sino con los ahorros personales de ambos, sin entrar en más detalles. La propiedad estaba valorada en más de un millón y medio de euros en aquel momento.

Los reyes de Bélgica en Verbier. (Foto: Gtres).

Verbier, destino de royals

Verbier, ubicada en el cantón de Valais y con vistas al Mont Blanc, es una de las estaciones más importantes de Suiza. Por sus pistas han pasado desde hace varias décadas algunos de los rostros más destacados del panorama internacional. Por ejemplo, en los años 80 la reina Silvia de Suecia derrochó estilo vestida de rosa y acompañada de sus hijos. También los duques de York han disfrutado de los encantos de la estación en la que, por cierto, la princesa Eugenia conoció a su marido. Los reyes de los belgas y sus hijos son otros royals aficionados a las pistas de Verbier.

La estación destaca por las opciones que ofrece para esquiar fuera de pista, así como por todo tipo de servicios y comodidades, como exclusivos alojamientos, fabulosos restaurantes y, por supuesto, unas vistas de ensueño.