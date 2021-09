Beatriz de York, madre de su primera hija junto a Edoardo Mapelli

Buenas noticias para la familia Windsor. Beatriz de York se ha convertido en madre junto al aristócrata de origen italiano Edoardo Mapelli Mozzi, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia privada y casi secreta en el verano de 2020. Una gran alegría para la Casa Real, que en los últimos tiempos vive sus horas más bajas.

La hija mayor del duque de York ha dado a luz a una niña, tal como han confirmado fuentes oficiales del Palacio de Buckingham en un comunicado en el que han ofrecido algunos detalles sobre el nacimiento de la pequeña: «Su Alteza Real la Princesa Beatriz y el Sr. Edoardo Mapelli Mozzi están encantados de anunciar la llegada sana y salva de su hija el sábado 18 de septiembre de 2021, a las 23.42, en el Westminster Hospital en Londres. El bebé ha pesado 6 libras y 2 onzas. Los abuelos y bisabuelos del nuevo bebé han sido informados y están encantados con la noticia. La familia quiere agradecer a todo el personal del hospital por su maravillosa atención. Su Alteza Real y su hija están bien, y la pareja está ansiosa por presentarle a la pequeña a su hermano mayor Christopher Woolf», reza el texto.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

La propia Beatriz también lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, donde ha publicado un mensaje con todos los detalles relativos a este feliz acontecimiento.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) September 20, 2021