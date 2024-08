Las ansiadas vacaciones de verano de la princesa Leonor

Después de unas semanas muy intensas, la princesa Leonor está ya de vacaciones, al menos, en parte. La heredera empezó el mes de julio cerrando su etapa en la Academia General Militar de Zaragoza, donde recibió la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco de manos de su padre, el Rey Felipe VI, el mismo día en el que fue nombrada alférez. Poco después, Leonor presidió la entrega de los galardones Princesa de Gerona, por primera vez desde que cumpliera la mayoría de edad y después realizó su primer viaje internacional, a Portugal. Además, esta misma semana ha visitado la Escuela Naval de Marín, donde comenzará su segundo año de formación militar a mediados del mes de agosto, como guardiamarina de primer año.

Una agenda muy intensa para la princesa de Asturias que, a pesar de que todavía está centrada en su formación, cada vez tiene un mayor protagonismo oficial. Sin embargo, ahora tiene por delante unos días un poco más relajados. En principio, tal como adelantó OKDIARIO, se espera que la Familia Real adelante su estancia en Mallorca este año y viaje a la isla en apenas unos días, en lugar de la última semana de julio, como suele hacer otros años.

La princesa Leonor y la Reina Letizia, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El Rey Felipe VI ya tiene compromisos en Palma este martes mientras que, a la Reina Letizia no la veremos en la isla hasta el domingo, en la clausura del Atlàntida Film Festival, una cita a la que podría acudir acompañada de sus hijas, aunque en principio no están confirmadas. Además, el jueves y el viernes, Sus Majestades viajarán a París para varios actos relacionados con los Juegos Olímpicos, pero lo harán, si no hay cambios, en solitario.

Vacaciones en Mallorca

A pesar de que la estancia en Mallorca son vacaciones oficiales para la Familia Real, tanto Leonor, como su hermana, la infanta Sofía, tendrán tiempo para descansar y hacer planes privados. Se espera que las dos participen en alguna salida tanto oficial, como privada, como el tradicional posado de verano. No se sabe, por el momento, si este año las hijas de los Reyes estarán en la recepción a autoridades baleares que últimamente se celebra en el Palacio de Marivent, aunque es probable.

La princesa Leonor, con el Rey Felipe VI, en Zarzuela. (Foto: Gtres)

A la espera de que la princesa de Asturias ingrese en Marín el próximo 19 de agosto, como el resto de sus compañeros y compañeras, Leonor tiene por delante varias semanas en las que podrá disfrutar de sus vacaciones familiares, pero también podrá aprovechar para hacer alguna escapada con amigos.

Desde que la princesa ingresara en la Academia General Militar de Zaragoza, las noticias de sus planes privados con su grupo de amigos se han multiplicado -la vimos no hace mucho en las fiestas de Huesca, por ejemplo-. Un detalle que deja claro que Leonor es cada vez más independiente, sobre todo, porque ya es mayor de edad. Por eso, no sería extraño que, tras pasar las vacaciones oficiales en Mallorca, la hija mayor de los Reyes hiciera algún viaje privado, del que podría trascender información, o quizás no.

La princesa Leonor, con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

Otra de las cuestiones que más llama la atención de este primer verano de Leonor siendo mayor de edad es si, por fin, veremos a la heredera conduciendo su primer coche, como en su momento hizo su padre. De momento, no se tiene constancia de que la princesa tenga su primer vehículo, aunque Mallorca podría ser el escenario ideal para verla por primera vez al volante.