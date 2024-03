Los amigos que Felipe VI no comparte con la Reina Letizia

El Rey Felipe regresó el pasado sábado 16 de marzo al Pirineo aragonés para disfrutar de uno de sus deportes preferido: el esquí. Es una actividad que nunca ha despertado demasiada pasión en doña Letizia, por eso la consorte no le ha hecho compañía. El soberano llegó a Formigal (Huesca) el viernes 15 y se dejó ver con un grupo de amigos, entre los que se encontraban Antonio Gericó. La identidad del resto de la pandilla no todavía no ha trascendido, pero sí se sabe que la Reina Letizia no tiene buena conexión con algunos miembros.

El Rey Felipe VI esquiando / GTRES

La mujer de Felipe VI lleva más de 20 años en la Familia Real, pero sus inicios no fueron sencillos. La periodista Carmen Enríquez defiende que Juan Carlos I no fue el único que se negó a recibir a doña Letizia con los brazos abiertos, los amigos del actual rey de España tampoco se lo pudieron fácil. De hecho le pusieron un mote muy poco cariñoso.

“Sus amigos eran muy pijos antes de conocer a Letizia. Eran chicos de la alta sociedad, sus amigos del colegio eran de las grandes familias. Letizia tenía la costumbre de decir con cierta frecuencia ‘jolines’ y nos contó gente próxima a los amigos del príncipe que la llamaban ‘la jolines’. Es un apodo poco cariñoso e injusto”, explica Carmen Enríquez.

El otro apodo que recibió la Reina Letizia

Los expertos Daniel Forcada y Alberto Lardiés publicaron un libro sobre los Reyes de España que profundiza en este asunto. La obra se titula La Corte de Felipe VI y salió a la venta el 8 de octubre de 2015. Los escritores aseguran que algunos amigos de don Felipe tuvieron un comportamiento tajante con doña Letizia. Algunos le llamaban ‘la jolines’, pero otros dieron un pasó más y le apodaron ‘la chacha’.

La Reina Letizia con un traje rosa / GTRES

“El libro es el resultado de casi un año de citas, cafés y entrevistas con diferentes personajes que han trabajado o trabajan en Zarzuela y con personas que conocen muy de cerca estos escenarios”, responden los autores de esta información cuando les preguntan por la veracidad de la misma. También matizan que la pandilla del Rey Felipe era mucho más estricta con doña Letizia al principio, cuando no sabían si la relación iba a llegar a buen puerto.

La Reina Letizia no acompaña a Felipe VI

La Reina Letizia es una gran deportista, de hecho hace años mandó construir un rocódromo en Zarzuela. También hace yoga y realiza otras actividades, pero esquiar no entra dentro de su lista de preferencias. Sin embargo, en 2017 aprovechó que sus hijas estaban de vacaciones por la Semana Blanca y pasó unos días con ellas en Formigal, concretamente en un hotel de Canfranc.

Don Felipe y doña Letizia / GTRES

En esta ocasión don Felipe ha estado acompañado de Antonio Gericó, quien forma parte de su grupo de amigos desde hace muchos años. Otras veces se ha dejado ver con Pedro López de Quesada o Beltrán Gómez-Acebo. Después de publicarse tantos datos sobre la Reina y el círculo de su marido, no es extraño lo que ha sucedido este fin de semana.

El Rey Felipe, gran apasionado de la nieve

Es habitual ver a los Reyes de España haciendo planes juntos porque tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, a los dos les encanta el cine y ven películas en versión original. Hace unas semanas visitaron una sala madrileña, de hecho fue la propia doña Letizia quien se acercó a la taquilla para comprar las entradas.

También frecuentan el madrileño barrio de Malasaña para disfrutar de ocio nocturno y de la gastronomía de la zona. No obstante, hay aficiones que no comparte y el esquí es una de ellas. Desde hace 40 años, la Familia Real tiene a su disposición una fabulosa casa en La Pleta, en Baqueira Beret, por eso es Su Majestad ha esquiado tanto en el Valle de Arán, pero este fin de semana se ha decantado por Formigal.