5 looks en rojo de la Reina Letizia para copiar esta Navidad

El rojo siempre ha sido un tono que se asocia a la Navidad pero, este año más que nunca, la gama cromática de este color está más de moda que nunca. Los looks en rojo llevan inundando las calles y los perfiles de influencers en todo el mundo varias semanas, lo que deja claro que será uno de los protagonistas de esta temporada. Un color que, por cierto, es uno de los preferidos de la Reina Letizia, que guarda en su armario numerosas prendas en este tono que pueden servir de inspiración.

Desde que debutara entre la realeza europea en el año 2004 vestida con dos espectaculares diseños de Lorenzo Caprile en rojo, este tono siempre se ha asociado con la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI recurre al rojo no solo en actos de diario de su agenda, sino también en compromisos de mayor etiqueta, como es el caso de cenas de gala y recepciones. Un color que le sienta de maravilla a la Reina Letizia y que, además de asociarse con el amor y la pasión, también se asocia a España, puesto que es uno de los tonos de nuestra bandera.

Looks perfectos para Navidad

Si echamos un vistazo al armario de la Reina podemos encontrar muchos estilismos con el rojo como protagonista que, sin duda, sirven de ejemplo para outfits ideales para Navidad. Para todas aquellas que quieran decantarse por un tono tan alegre como el rojo en las fiestas, y que prefieran no caer en otros colores como los metalizados, plateados o dorados, los looks de la Reina Letizia son la clave y desde Look hemos seleccionado cinco que podrán servir de inspiración para brillar en Navidad, en celebraciones familiares, fiestas de empresa y otros eventos.

Un traje sastre

La Reina Letizia con un traje sastre rojo. / Gtres

Un traje de pantalón en color rojo es perfecto no solo para los días festivos, sino para cualquier ocasión en la que se quiera apostar por un toque de color sin renunciar a un look formal. Este que la Reina llevó en Australia es ideal y se puede combinar de diferentes maneras según queramos darle un aspecto más festivo o formal.

Cómodo y monocolor

La Reina Letizia con un conjunto rojo. / Gtres

Para un almuerzo de empresa o una reunión con compañeros, un conjunto de pantalón culotte y jersey es la opción más cómoda, a la par que elegante. La Reina no renuncia a la sofisticación con esta combinación de Hugo Boss, que puedes clonar con facilidad en firmas como Mango o Zara. Los jerséis de punto fino son muy versátiles en esta temporada y los pantalones de corte culotte resultan muy cómodos y elegantes.

Vestido de tul

La Reina Letizia con un vestido rojo. / Gtres

Si eres de las que prefiere estilismos más románticos, un vestido midi con falda evasé y en gasa o tul es la opción perfecta para ti. Este look de Carolina Herrera que la Reina llevó en un viaje de Estado Marruecos resulta muy elegante, clásico y delicado, ideal para fiestas familiares o compromisos en los que se requiera un look más elevado.

Una opción sofisticada

La Reina Letizia con un vestido rojo. / Gtres

La Reina Letizia guarda en su armario un espectacular vestido con escote asimétrico de Roberto Torretta que ha lucido en varias ocasiones, y que le sienta como un guante. Un modelo muy elegante y sofisticado que destaca por la sobriedad de sus líneas, pero también por un patrón original.

Un modelo todoterreno

La Reina Letizia con un vestido rojo. / Gtres

Este vestido que la Reina Letizia tiene desde hace tiempo y que, por cierto, también posee la reina Máxima de Holanda, es de Massimo Dutti y destaca porque es absolutamente versátil. Tan pronto sirve como look de diario, como para la noche, dependiendo de los complementos que se utilicen.