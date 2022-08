Han pasado ya casi seis meses desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania. Unos momentos de máxima tensión que han mantenido en vilo a países de todos los rincones del planeta, que no han dudado en aportar su granito de arena para hacer más llevadera la tragedia tanto a los ciudadanos ucranianos como al presidente, Volodímir Zelenski. De hecho, en esta última ocasión, el político ha aprovechado para hacer un agradecimiento personal a uno de los personajes más destacados dentro de nuestras fronteras: el chef José Andrés.

Cuando comenzó la guerra, el cocinero y su equipo no tuvieron reparo en desplazarse hasta algunas de las fronteras de Ucrania para repartir hasta 130 millones de menús a todos los refugiados y población que estaban viviendo en sus propias carnes la odisea llevada a cabo por Putin. Algo que ha valorado muy positivamente Zelenski y de lo que se ha hecho eco el asturiano a través de sus redes sociales, mostrando un vídeo y varias fotografías de la reciente reunión que ha mantenido con el presidente en Ucrania. Al verse, ambos se fundieron en un abrazo para después dar comienzo a una reunión en la que también estuvieron presentes dos cocineras ucranianas que trabajaron sin descanso en el operativo encargado de alimentar a los más necesitados del país, primero en la zona que hace frontera con Polonia, y después en el interior de Ucrania y en distintas zonas colindantes al enclave bélico.

Good meeting today about the Humanitarian work of @WCKitchen in @ukraine helping displaced+refugees since day one of this war. He thanked the more than 5k Ukrainians bringing hope one plate of food at the time #ChefsForUkraine 130 million meals! Ukrainians feeding Ukrainians! pic.twitter.com/8JUSUa2eFF

— José Andrés (@chefjoseandres) August 11, 2022