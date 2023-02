La guerra está servida y otra vez ha sido Chenoa (47) quien ha pulsado el botón de estallar. Las últimas declaraciones de la cantante en las que aseguró que su cuarto puesto en Operación Triunfo fue un castigo por su fuerte carácter y el machismo imperante en la sociedad de aquellos años, han levantado aún más ampollas si cabe alrededor de esa primera generación de 16 concursantes que cambió el devenir de la televisión. «Me vistieron de señora, me dieron su repertorio y me pusieron a cantarle a los guiris. Más que bien o mal, lo que querían era que la gente bailara. Porque así me renovaban el contrato. ¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quedé cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice. Era demasiado tosca para la época», expresó la mallorquina.

Sus palabras fueron comentadas por algunos de los concursantes de la edición, como Javier Antón Díaz (48), más conocido como Javián: «Chenoa es Chenoa porque fue la novia de Bisbal, porque fue lo que pasó. Si Chenoa hubiera entrado ahora, seguiría ganando Rosa», dijo.

Además, tras ello, el natural de Dos Hermanas acudió el pasado martes al plató de Sálvame, como invitado. Eso sí, tajante con las preguntas de los colaboradores y de Jorge Javier Vázquez (52), el ex superviviente trató de quitar hierro a las afirmaciones de Chenoa y a las suyas propias. No obstante, no salió ileso: «¿Todavía no te has dado cuenta de que no hay manera que consigáis una guerra porque no la hay?», preguntó visiblemente enfadado. A lo que el de Badalona contestó de inmediato: «No, ¿sabes por qué? Por sois todos más falsos que un billete de 30 euros. Todos habláis pero cuando habláis y veis un titular, os cagáis».

Pero ahora ha sido otra de las concursantes de OT1 quien ha contestado al presentador. Se trata de Geno Machado (40), quien fuera la primera expulsada de la Academia en 2001. La canaria ha concedido, junto a Enrique Anaut (47) y Verónica Romero (44), una entrevista al programa Socialité con motivo de la promoción de su trabajo tras retomar Fórmula Abierta, el grupo musical salido del concurso originalmente formado por cuatro participantes del mismo: Geno, Mireia, Javián y Àlex Casademunt.

Preguntada expresamente por lo sucedido, Geno ha tomado la directa y ha acusado a los medios de querer «enemistar». «Nos cansa que nos pregunten por la vida personal de los compañeros porque nos intentáis meter en berenjenales. Lo lleváis haciendo 21 años». Asimismo y directamente a Jorge Javier Vázquez, Machado ha expresado: «Nosotros no somos falsos, él [Jorge Javier Vázquez] debería saber cómo funciona esto. Nos preguntan y luego la montáis para hacer ver que estamos todos en contra de Chenoa. Lo que ella diga, bien dicho está. Lo que no sabéis o igual lo sabéis y os da igual, es que nosotros hablamos, la llamamos y le decimos: esto no ha sido así, y se queda aclarado».

En este sentido, cabe recordar que las primeras palabras de Geno al conocer lo que había dicho Chenoa, fueron las siguientes: «Obviamente fuimos importantes y fuimos icono y marcamos un antes y un después. Pero vivir del pasado no, OT pasó, no se puede quedar uno anclado»