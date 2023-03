Victoria de Marichalar ha disfrutado de un divertido fin de semana de amigas en una de las ciudades más importantes para la familia de Borbón. La hija de la infanta Elena que, a día de hoy, ha conseguido hacerse un importante hueco en el mundo de las redes sociales y se ha convertido en una de las personalidades más destacadas del panorama actual. En lugar de mantener un perfil bajo, la nieta de Juan Carlos I está constantemente expuesta, ya sea en diferentes eventos públicos o a través de su perfil oficial, que se encuentra abierto para cualquiera que quiera conocer la rutina de Victoria. Un perfil en el que la joven no duda en compartir detalles de su día a día, sus colaboraciones con diferentes firmas o sus planes con amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Esto último es precisamente lo que ha hecho el fin de semana, durante el que se ha trasladado a Roma. Una ciudad que guarda un vínculo muy importante con su familia materna. No solo falleció en Roma el Rey Alfonso XIII, sino que los padres de su abuelo, los condes de Barcelona, se casaron allí y fue en la Ciudad Eterna en la que nació Juan Carlos I, al que Victoria está especialmente unida. No obstante, el viaje de la hija de la infanta Elena nada ha tenido que ver con cuestiones familiares.

Una escapada con amigos en la que Victoria de Marichalar se ha dejado ver como nunca antes. A pesar de que en alguna que otra ocasión se la ha visto haciendo bromas o de fiesta, esta vez, la sobrina de Felipe VI no ha tenido reparos en mostrarse más natural que nunca, sentada en una acera de la capital italiana, vestida con un vaquero ancho, el ombligo al aire y con un gran vaso de cerveza en la mano. Una imagen muy poco habitual en un miembro de la familia del Rey, que ha dejado ver la faceta más relajada y natural de la hija de la duquesa de Lugo. Ella misma no ha dudado en compartir algunos detalles de este viaje a través de sus redes sociales.

A su regreso a la capital, la hija de la infanta Elena no ha querido contestar a las preguntas de los periodistas, que la esperaban en la Terminal. Vestida de manera casual y con unos auriculares puestos, Victoria no ha perdido en ningún momento la sonrisa, pero ha evitado hacer declaraciones.

Una sorprendente revelación

A pesar de que se ha mostrado hermética con los medios, no así en las redes sociales. La hija de la infanta Elena y una de sus mejores amigas, Rocío Laffón, se han sometido a un divertido reto viral en una conocida red social, en la que han hablado de las cosas que no soportan la una de la otra. «Odio que digas que te quedan 10 euros en la cuenta y que no puedas salir a cenar y luego te gastes 300 euros al mes en Zara», ha dicho Victoria de su amiga, que le ha respondido criticando que la hija de la duquesa de Lugo es bastante perezosa.

«Odio decirte siempre: ‘Vic, haz esto’. Y siempre respondes: ‘Ahora voy, ahora voy’. Y nunca lo hagas. Esa es la cosa que más odio del mundo de Victoria», ha dicho Rocío Laffón. Unas palabras a las que la nieta de Juan Carlos I no ha dudado en responder. «Os juro que estoy mejorando, empiezo a andar», ha comentado.