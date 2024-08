Todo sobre Victoria Canal, la artista con una discapacidad a la que relacionan con Tom Cruise

Tiene 62 años y su legado forma parte de la historia del cine, pero ¿cómo es Tom Cruise cuando se apagan las cámaras? Sus íntimos le definen como un hombre enamoradizo y el actor reconoció en una ocasión que lo ha pasado muy mal con algunas de sus relaciones. La última vez que se habló de este tema fue cuando rompió con la rusa Elsina Khayrova, 25 años menor que él. Ahora hay otro nombre encima de la mesa, el de la cantante alemana Victoria Canal.

La intérprete ha ganado mucha repercusión en los últimos días porque un conocido medio asegura que cada vez pasa más tiempo con Tom. No obstante, fuentes cercanas defienden que entre ellos solo hay una bonita amistad, pero también es cierto que algunos periodistas internacionales siguen trabajando en esta historia porque están convencidos de que pueden conseguir pruebas fiables.

Tom Cruise, con gafas de sol. (Foto: Gtres)

De ser cierto que Tom vuelve a estar enamorado, estamos delante de una de los romances más apasionantes de Hollywood. Victoria Canal reúne todo lo que necesita para convertirse en una estrella, de hecho ya tiene muy buena reputación dentro de su profesión. Tiene una discapacidad y nunca se ha dejado llevar por el ‘no’. Ha luchado con uñas y dientes hasta convertirse en una cantante de primer nivel.

Victoria Canal, un testimonio necesario

Victoria Canal, en un espectáculo. (Foto: Instagram)

Solo hay que acudir a su cuenta oficial de Instagram para confirmar que Victoria Canal está muy bien relacionada. Ha compartido tiempo y espacio con algunos rostros tan destacados como Bruce Springsteen, Michel J. Fox y Lana del Rey. La joven solo tiene 25 años, pero ha despertado el interés de los críticos más importantes del mundo de la música.

La discapacidad que tiene en uno de sus brazos nunca le ha limitado, al contrario. Es una mujer valiente que jamás ha pensado en echar la vista atrás. Delante de sus 130.000 seguidores de Instagram, la artista compartió su testimonio para intentar ayudar a aquellas personas que han tenido que superar ciertos obstáculos. Sus palabras son inspiradoras.

«La discapacidad y la sensualidad no son excluyentes. Por fin, entiendo que soy una mujer hermosa. Mi definición de ‘belleza’ ha comenzado a expandirse e incluye el talento, la discapacidad, el aura, la expresión, la sensualidad, el desorden y mucho más… ¡Y sentir como una mujer bisexual con discapacidad es profundamente satisfactorio!», publicó el pasado 25 de junio.

Victoria Canal, en un espectáculo. (Foto: Instagram)

Completó su mensaje con una frase que dio fuerza a miles de personas: «Cualquiera sea el cuerpo en el que vivas: trans, gordo, discapacitado… Mereces sentirte sexy».

La amiga de Tom Cruise tiene las ideas muy claras

Ahora se encuentra en el centro de la noticia porque Page Six le ha relacionado con Tom Cruise, pero Victoria nunca ha necesitado a nadie para llamar el interés de los medios. Durante una charla con Gay Times dejó claro que su principal valor era su talento. Tiene claro lo que quiere y lo que no, por eso hay cosas de las que no habla.

«Lo menos interesante de mí es mi orientación sexual y la diferencia entre mis extremidades. Lo más interesante de mí es que todas esas cosas me han llevado a ser única», comentó al respecto.

A pesar de haber hecho una gran labor, no quiere que el publico sepa quién es únicamente por sus circunstancias personales. «Quiero hablar sobre todo en la música y quiero ser dueña de mi identidad en mis propios términos, en lugar de que la gente ponga palabras en mi boca. Mucha gente me pregunta sobre mi discapacidad en entrevistas o titulares. Dicen cosas como ‘esta es la pianista manca que canta con Chris Martin’ o lo que sea… Y eso es muy degradante porque se me reduce a una sola cosa», declaró en el mismo medio.