Ve la luz el verdadero motivo de la muerte de Itziar Castro

Itziar Castro, la actriz conocida por su papel en series como Vis a vis, o en películas como Pieles o Campeones, murió de forma repentina, el pasado día 8 de diciembre, a los 46 años de edad, en la piscina municipal de Lloret de Mar, en la provincia de Gerona, mientras se encontraba ensayando para un espectáculo de natación sincronizada. La noticia dejó devastados a sus familiares y amigos más allegados, así como a rostros muy famosos del cine y la televisión en nuestro país, que no tardaron en mandar sus más sinceras condolencias a la familia de la malograda actriz; así como a sus seguidores.

En un primer momento, la causa del fallecimiento apuntó, según señaló la directora de la agencia de representación de Itziar, Gabriela Defty, a un «fallo cardíaco». Algo que ha terminado de confirmar -con más detalle-, Lucía Rivadulla, la madre de la catalana, este mismo lunes, a Espejo Público, a su llegada a la capilla ardiente de su hija, abierta hasta las 16 horas. «Ha sido una muerte súbita. Ha muerto feliz», ha comenzado diciendo desvelando después que el corazón de Itziar «explotó». «No tenía ningún problema de tensión, colesterol o azúcar en la sangre. Ahora estaba con un tratamiento externo, no interno, con aparatos para reducir el lipedema y poder operarse, pero no tomaba medicamentos», ha asegurado dejando claro así que la artista, gozaba de buena salud.

Itziar Castro en un evento en Madrid / Gtres

«Ya me preguntaron los forenses antes de la autopsia y ella no tomaba nada. Cuando me trajeron su equipaje, yo como madre, lo miré todo y lo único que encontré de medicamentos fueron unas Couldinas que se toman para los resfriados. Los forenses me dijeron que había sido una muerte súbita. Ella ha muerto feliz, preparando un espectáculo que le gustaba a ella. Su corazón explotó y el mío también va a explotar con tanto cariño» ha concluido Lucía.

Según indica la Fundación Española del Corazón, las víctimas de muerte súbita lo primero que hacen es «perder el pulso» y, en pocos segundos, «perder también el conocimiento y la capacidad de respirar». «Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos». En el caso de Itziar, la actriz se encontraba ensayando para el espectáculo de natación sincronizada que el Club Natación Kallípolis está preparando con motivo de su 55 aniversario, titulado Un mundo de fantasía, que se celebrará el próximo 17 de diciembre en la piscina del Club Atlético Barcelona; junto a Anna Tarrés, ex seleccionadora nacional y actual directora técnica de la cofradía barcelonesa.

Imagen de la capilla ardiente de Itziar Castro / Gtres

La enfermedad que sufría Itziar Castro

Fue poco después de conocerse la muerte de Itziar Castro que las redes comenzaros a inundarse de comentarios acerca de la enfermedad que sufría la actriz: lipedema. Se trata de una enfermedad degenerativa que se caracteriza por un acumulo de grasa patológica predominante en miembros inferiores (piernas, muslos, caderas) y brazos. «Está causada por la proliferación e inflamación de las células grasas, lo cual provoca una desproporción en ellas en comparación con el resto del cuerpo», definen desde el grupo Quirón Salud.

La propia Itziar, antes de morir, denunció en varias ocasiones la escasa información que existe acerca de esta enfermedad, la cual aseguró que solo tenía una única solución: pasar por quirófano: «El lipedema no se va con dieta ni con deporte. Solo se puede quitar operando. Y yo me voy a operar. No es por estética, es por salud. Siempre he dicho que soy una gorda feliz. Me gusta mucho mi cuerpo y solo adelgazaría y tomaría medidas por salud», señaló en 2020.