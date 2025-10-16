Valeria Castro paraliza su carrera por recomendación médica tras su polémica actuación en ‘OT’

Valeria Castro y Dani Fernández fueron los dos artistas que acudieron en calidad de invitados a la última gala de Operación Triunfo. Juntos interpretaron el tema ¿Y si lo hacemos? y, lejos de recibir buenas críticas por su actuación en directo, el público ha sido muy crítico con la tinerfeña por su desafinación. Una situación que ha llenado las redes sociales de comentarios negativos hacia la artista y que esta ha querido cortar de manera radical, tomando una tajante decisión.

«Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente», comenzaba a escribir Castro en su perfil oficial de Instagram. Añadía que sabía que en ningún sitio era tan feliz como «encima de un escenario» pero que, al mismo tiempo, era consciente de que se debía a ella misma y a todos sus seguidores disfrutar y hacerlo «desde el estado y el lugar que se merece».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Castro (@valeria.c)

«No me queda otra que reubicar los conciertos de los próximos meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera. Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré», proseguía, dejando más que claro que este descanso es tan solo temporal. De hecho, señalaba que «en breve comunicará las nuevas fechas de los conciertos».

Por otro lado, pronunciándose por primera vez sobre su actuación en Operación Triunfo, Valeria Castro confesaba que ha pasado unos meses «que no han sido fáciles para ella» y que, de manera progresiva, «todo se le ha ido agarrando a la garganta». «El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente», explicaba.

El apoyo VIP que ha recibido Valeri Castro

Como no podía ser de otra manera, el post en el que Valeria Castro ha anunciado su retirada temporal no ha tardado en llenarse de comentarios de apoyo por parte de muchos de sus seguidores y de algún que otro rostro conocido. Aunque lo cierto es que días antes, ya fueron muchos los famosos que salieron en su defensa ante las críticas. El grupo Viva Suecia escribió en X que «deberían lavarse la boca con lejía antes de perder el respeto y la empatía ante una persona tan maravillosa». Por otro lado, Dani Fernández tachaba de «perversos» todos los comentarios y valoraba el talento de su compañera: «Siempre me vas a tener a tu lado, arriba y abajo del escenario, porque cualquiera que te conoce sabe la persona tan maravillosa que eres», escribía.

Valeria, tu talento, sensibilidad, profesionalidad y compañerismo son indiscutibles. Siempre me vas a tener a tu lado, arriba y abajo del escenario, porque cualquiera que te conoce, sabe la persona tan maravillosa que eres. Te admiro y te quiero, amiga 🌹 — Dani Fernández D. (@DaniFdez) October 14, 2025

Las Tanxugueiras, Walls, Tony Aguilar o Dani Cabana tampoco dudaron en mostrarse como un claro apoyo de la mencionada a través del universo 2.0.