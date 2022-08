Las vacaciones de María Pedraza, empañadas por una fuerte pelea en altamar

En vacaciones no todo es de color de rosa, y si no, que se lo digan a María Pedraza. Como la mayoría de rostros conocidos de nuestro país, la actriz aprovechaba la temporada estival, y por ende las vacaciones de verano y un parón en su agenda, para desplazarse hasta Ibiza y disfrutar así de un descanso en compañía de sus allegados. Algo que tal vez no habría salido como a ella le hubiera gustado.

En un vídeo captado por las cámaras de la agencia Gtres, la intérprete de Élite aparece gozando de una jornada en altamar junto a sus amigas, pudiendo así sumergirse en las profundidades del Mar Mediterráneo y en sus aguas cristalinas desde una perspectiva mucho más cómoda. Lo que tal vez no podría llegar a imaginar, es que lo que aparentaba ser un día feliz y cargado de planes y buenos momentos, ha terminado empañándose con una disputa amistosa. En la grabación en cuestión, la novia de Álex González pierde los nervios en la embarcación mientras dos amigas debaten junto a ella sobre un tema del que aún se desconoce el contenido. No obstante, y teniendo en cuenta que se encuentran en un idílico paraíso, es muy probable que hayan solucionado sus diferencias para dejar atrás el mal rollo y centrarse en vivir estas vacaciones de la mejor manera posible.

De esta manera, María ha puesto tierra de por medio temporalmente con su pareja y compañero de profesión. Hace tan solo unos días, la artista hacía uso de sus redes sociales para mostrar su lado más romántico al felicitar el cumpleaños a Álex González con una tierna estampa que no pasaba desapercibida para sus seguidores. En ella, la actriz simplemente escribía “Felicidades”, mientras que su novio optaba por dar rienda suelta al amor que siente hacia ella con una declaración de intenciones a través de los comentarios: “Mi amor, celebro todos los días de mi vida desde que te conocí”, sentenciaba, dejando entrever que ambos están viviendo uno de los momentos más dulces de su relación. Y no es para menos, ya que a lo largo de los últimos meses, la pareja ha podido disfrutar de una serie de viajes por todos los rincones del planeta, yendo de París a Baqueira pasando por Maldivas o Arabia Saudí, entre otros destinos.

Aunque en un primer momento la pareja se mantenía hermética con respecto a su historia de amor, finalmente con el paso de los meses han decidido dejar atrás ese silencio para mostrar sin tapujos que lo suyo va totalmente en serio. Prueba de ello es una de las últimas apariciones públicas del protagonista de Fuimos canciones en un evento organizado por Nutralie, en la que aseguró que, actualmente, piensa que Pedraza es su último amor: “Evidentemente, creo que cuando estamos en una relación pensamos que es la última”, señalaba, con mucha ilusión aunque visiblemente sonrojado.