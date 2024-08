Los últimos días de Carlos Ferrando junto a sus amigos: "No le gustaba quejarse, aunque le doliera"

La crónica social de nuestro país está de luto tras conocerse el fallecimiento del periodista Carlos Ferrando, a los 76 años de edad. Tal y como ha trascendido, la actriz e íntima amiga del mismo, Alejandra Grepi, fue la que acudió a su domicilio para asegurarse de que se encontraba bien, ya que llevaba varios días sin contestar al teléfono. Al entrar en la vivienda, lo encontró en un estado de deshidratación muy grave, aunque aún tenía pulso. Llamó a los servicios sanitarios, quienes intentaron reanimarlo a su llegada, pero, lamentablemente, no pudieron salvarle la vida.

LOOK ha podido confirmar esta información tras ponerse en contacto con la propia actriz, quien nos ha contado de primera mano cómo ocurrió todo: «Yo la última vez que le vi fue el viernes. Cada dos o tres días yo le llamaba. Estábamos pendiente de él siempre. El domingo no me cogió el teléfono, pero no me importó porque él muchas veces no lo cogía. Pero cuando ya el lunes no daba señales fue cuando me fui a su casa. Al estar la llave por dentro y no abrirme pues ya llamé al 112», explicaba, añadiendo que sufrió un golpe de calor.

Carlos Ferrando en la premier del libro ‘La delgada línea rosa’. (Foto: Gtres)

En los últimos años, Carlos había estado alejado del foco mediático, por lo que eran pocos los datos que se conocían sobre su actual vida. No obstante, de acuerdo con las palabras de Alejandra, el periodista mantenía intacto su sentido del humor. «Seguía con esa risa tan socarrona que él tenía. Como era él, muy irónico», decía. Alejandra resaltaba que nunca se quejaba de nada, aunque le doliera, por más que su círculo más allegado le insistiera en que tenía que hacerlo para que le pudieran ayudar.

Tanto es así, que tal y como ha narrado la intérprete, Ferrando siempre decía que lo único que quería era no dar guerra cuando se muriera:»Quería dormirse un día y ya está. Y así ha sido», comentaba. En cuanto a su estado de salud, Alejandra Grepi ha aclarado que le habían operado recientemente de una hernia y se había deteriorado físicamente «un poquito». «Se cansaba más y comía mal. Era muy rebelde para hacerle de comer. Le gustaban los helados y la fruta. Pero bueno, poco a poco se ha ido apagando», manifestaba.

El periodista Carlos Ferrando durante la presentación de la 8º temporada del programa ‘Qué tiempo tan feliz’. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Alejandra ha explicado a LOOK que Carlos tan solo tenía un hermano con el que no mantenía ningún tipo de relación desde hace años. Es por ello por lo que, al no haber familiares, hay un protocolo a seguir por parte de las autoridades para descartar que haya algún miembro de su familia que reclame el cuerpo. De no ser así, es cuando sus amigos podrán hacerse cargo de sus restos mortales.

Sus emotivas palabras en la Red

Más allá de la conversación que ha mantenido con este digital, Alejandra Grepi también ha utilizado las redes sociales para escribir unas emotivas palabras junto a una de las últimas fotografías que se tomó al lado de su íntimo amigo. En la imagen, el físico deteriorado de Carlos Ferrando ha llamado bastante la atención, ya que en los últimos años, no habían trascendido apenas fotografías del mismo, por lo que no se conocía su actual aspecto.

«No podía imaginar que tres días después de esta foto no te volvería a ver. […] Te has ido como querías, en silencio. Y en palabras tuyas ‘sin jod** a tus amigos’. […] Como te voy a echar de menos amigo del alma . Tendré que acostumbrarme a tu ausencia», escribía.