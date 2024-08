Muere el periodista Carlos Ferrando a los 76 años

Carlos Ferrando, conocido periodista de nuestro país y especializado en crónica social, ha fallecido, a los 76 años de edad, en su domicilio de Madrid. Tal y como ha trascendido, recientemente se había sometido a dos operaciones de reparación de una hernia discal cuya recuperación, hasta el momento, estaba siendo favorable.

De acuerdo con lo publicado, la actriz Alejandra Grepi, gran amiga de Ferrando, fue la que acudió a su domicilio para asegurarse de que se encontraba bien, ya que llevaba varios días sin contestar al teléfono. Al entrar en la vivienda, lo encontró en un estado de deshidratación muy grave, aunque aún tenía pulso. Llamó a los servicios sanitarios, quienes intentaron reanimarlo a su llegada, pero, lamentablemente, no pudieron salvarle la vida.

Según ha avanzado Libertad Digital, el medio encargado de dar a conocer los detalles de la muerte del periodista, el cuerpo sin vida del mismo se encuentra actualmente en el Anatómico Forense, donde se le va a practicar la autopsia en las próximas horas para determinar la causa concreta de la muerte. Por ahora, se desconoce si su hermano y su sobrina, con los que no tenía prácticamente relación, se harán cargo de sus restos mortales.

Este triste desenlace ha pillado por sorpresa a su círculo más allegado, el cual ya ha comenzado a mostrarse visiblemente consternado con la noticia. César Heinrich, íntimo amigo del periodista, ha sido de los primeros en dedicarle unas emotivas palabras en la Red, donde se ha deshecho en halagos hacia la amistad que mantenían: «Me tengo que despedir de ti y aún no lo he colocado. Creo que en cualquier momento me vas a llamar para contarme lo que has visto en la tele o para decirme que te arregle la caldera. […] Contigo he aprendido millones de cosas que para mis recuerdos me guardo. Gracias a ti, he conocido a gente maravillosa y he vivido momentos únicos», escribía en su cuenta oficial de Instagram.

Una leyenda del periodismo

Carlos Ferrando nació en Cartagena en 1949 pero pasó su infancia en Sabadell. Posteriormente se trasladó hasta Madrid, donde dio comienzo su popular carrera rodeada de artistas. Empezó siendo el secretario de la actriz Esperanza Roy y, más adelante, fichó como jefe de prensa de rostros conocidos como Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar.

Así, se hizo un hueco en el mundo de la fama que le brindó la oportunidad de formar parte de la plantilla de diferentes medios de comunicación como Fotogramas o Diario 16. En la década de los 90 dio el salto a la televisión de la mano de Belinda Washington en De domingo a domingo. Un año más tarde fue contratado para comentar las últimas noticias del corazón de nuestro país en Crónicas marcianas y, tiempo después, en Latido del Corazón, Corazón del milenio, Qué tiempo tan feliz o Sálvame.