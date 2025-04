El último rastro oficial de Thais Tous, la hija ‘perdida’ de Sara Montiel

Este martes, 8 de abril, se cumplen doce años desde la muerte de Sara Montiel, la estrella más icónica del cine español, mito erótico de varias generaciones y mujer de carácter fuerte que supo reinventarse una y otra vez. Desde su fallecimiento en 2013, su legado artístico y su patrimonio han sido objeto de artículos, homenajes e incluso polémicas. Pero si hay una figura en torno a su memoria que permanece envuelta en el más absoluto silencio, esa es la de su hija mayor, Thais Tous.

Adoptada en Brasil en 1979 por la artista y su entonces marido, el empresario Pepe Tous, Thais fue desde pequeña una niña reservada, muy alejada de la exposición pública. No obstante, nada hacía presagiar que su discreción se convertiría en una total desaparición con el paso de los años. Hoy por hoy, no se sabe con certeza dónde vive, a qué se dedica, ni siquiera si mantiene algún tipo de vínculo con el legado de su madre. El último rastro oficial de ella se pierde en noviembre de 2017, cuando fue vista en un juzgado de Madrid durante un procedimiento relacionado con la gestión del patrimonio de Montiel.

Sara Montiel y su hija Thais Tous. (Foto: Gtres)

Los medios de comunicación, que en su momento la mencionaban como la heredera responsable y discreta, dejaron de hacer seguimiento. En contraste, su hermano pequeño, Zeus Tous, adoptado en Valencia cuatro años después de ella, ha optado por una vida mucho más visible: ha concedido entrevistas a la prensa, se dedica profesionalmente a la música e incluso ha participado en Gran Hermano VIP, mostrando una faceta pública que Thais ha evitado a toda costa. Licenciada en Derecho por ICADE, Thais asumió el control de las gestiones legales y económicas de su madre en vida, especialmente en los años finales, en los que se volcó en protegerla y organizar su patrimonio. «Siempre ha estado un poco retirada, pero está muy bien, muy contenta, tranquila, apoyándome. Es mi única familia y siempre la tendré ahí para todo», expresó Zeus en una ocasión sobre su hermana.

Tras la muerte de la actriz, Thais continuó con ese rol de manera muy discreta. En 2021, se disolvió la empresa LINCHE SA, de la que era administradora. Esa ha sido, hasta el momento, la última señal empresarial suya. En cuanto a su vida personal, poco o nada se conoce de Thais. No se ha casado, no se le atribuyen relaciones públicas y no hay rastro de que tenga hijos. Aunque ha vivido muchos años a caballo entre Estados Unidos e Inglaterra, en la actualidad se cree que reside en Madrid, concretamente en la misma calle donde su madre tuvo su famoso piso, ya vendido hace años. El ático que perteneció a Sara Montiel se encuentra en el barrio de Salamanca, específicamente en la calle Núñez de Balboa, en Madrid. Este inmueble ocupa el séptimo piso de un edificio señorial y ofrece una superficie de 250 metros cuadrados, complementados por una terraza de 150 metros cuadrados. ​

Zeus y Thias Tous a su llegada a un juzgado. (Foto: Gtres)

El homenaje pendiente a Sara Montiel en Madrid sigue sin concretarse

En octubre de 2023, varios medios de la crónica social de nuestro país anunciaron que los hijos de Sara Montiel, Thais y Zeus Tous, estaban trabajando en un ambicioso proyecto: abrir un museo en Madrid dedicado a la memoria de la artista. La idea era complementar el espacio que ya existe en su localidad natal, Campo de Criptana, con una nueva sede en la capital que albergara vestidos icónicos, objetos personales y material cinematográfico de Montiel. Incluso llegaron a contactar con personas del círculo íntimo de la actriz para recuperar joyas y piezas representativas. «Están mirando sitios, han estado valorando», confirmaron fuentes cercanas, que también señalaron que el proyecto contaba con un presupuesto elevado y se estaba planteando con todo detalle.

Sin embargo, todo quedó en suspenso. El propio Zeus reconoció que el museo está «paralizado de momento», y que aunque mantienen la intención de sacarlo adelante, prefiere no dar plazos: «Lo queremos hacer, no dentro de mucho, pero no quiero ya dar fechas. Luego pasa lo que pasa…», expresó.