El último gesto del duque de Alba que demuestra que ha levantado un muro contra la boda de Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan pasarán por el altar en tan solo unos meses y, como no podía ser de otra manera, la noticia no ha parado de acaparar titulares desde que salió a la luz. Sobre todo por la fricción que parece que está volviendo a crearse entre el novio y su hermano mayor, el duque de Alba. Hace unos meses, parecían que las aguas entre ambos volvían a su cauce, pero nada más lejos de la realidad. Después del anuncio de la boda, el primogénito de Cayetana Fitz-James Stuart ha mostrado su versión más tensa delante de los medios al ser preguntado por esta cuestión.

Sin ir más lejos, hace tan sólo unas semanas, acudió al estreno de una ópera y, a su salida, fue sorprendido por la prensa, la cual no dudó en preguntarle sobre su hermano y sus planes nupciales, algo que respondió con un tajante: «A mi no me hable de mi hermano. Preguntarle a él. […] No me falten el respeto». En otras ocasiones, el aristócrata también ha respondido con duras palabras sobre el inmediato cambio de estado civil que está a punto de hacer el duque de Arjona. Aunque sin duda, el último movimiento que ha realizado públicamente frente a las cámaras no ha dejado lugar a dudas de que ha levantado un muro contra la boda de Cayetano y Bárbara.

Cayetano Martínez de Irujo y Carlos Fitz-James Stuart en el décimo aniversario de la muerte de su madre, la duquesa de Alba. (Foto: Gtres)

En las imágenes trascendidas, el duque de Alba aparece entrando en el Palacio de Liria en un coche. Al ver a los reporteros, baja la ventanilla y escucha atentamente las preguntas que le hacen. Es entonces cuando, al ser de nuevo cuestionado por el enlace de Cayetano Martínez de Irujo, decide subir la ventanilla y marcharse sin pronunciar palabra. ¡Dale al play para verlo!