Todos los famosos que están en la Feria de Abril de Sevilla, en imágenes

Llega la feria de abril 2023, con la cena del pescaíto y el alumbrado de las instalaciones. Y con todo ello los famosos también van a las casetas a pasarlo bien. Así que te damos a conocer aquellos famosos que está en la feria de abril de Sevilla.

No te lo pierdas, y si estás cerca, no dejes pasar la oportunidad de pasarlo en grande en estos días de gran fiesta.

Los famosos que están en la Feria de Abril de Sevilla

Antes de que la feria diera inicio realmente, famosas de la talla de Eva González ya se dejaron ver con sus vestidos de volantes y lunares para pasear por las casetas. Se la vio con claveles rojos en el pelo y sus grandes pendientes a tono.

Entre los famosos, también han acudido María José Suárez y su novio, Álvaro Muñoz Escassi, que siguen más enamorados que nunca y se dan besos y cariños.

Anabel Pantoja no se pierde un sarao. Y está claro que cuando Sevilla se engalana, ella es la primera que acude para vivir la fiesta en primera persona. En sus redes, aparece con un traje estupendo negro en lunares blancos. Vestido @alonsocozar, Hair @abadpelukeros y Complementos @paquimaraver según la influencer.

Tenemos las imágenes de Carmen Lomana, ayer saliendo hacia la Feria. Noche del “pescaito” y alumbrado … #Sevilla está que se sale de bonita y de gente, decía ella en su cuenta de Instagram. #FeriaDeAbril2023 la vimos con un vestido verde botella imprescindible y un bolso en lila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

De verde también fue Anna Ferrer Padilla, que está viviendo la feria a lo grande. Va con un mono de diferentes materiales que no pasa desapercibido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Las influencers también se suman a esta jornada y dieron el pistoletazo de salida de este gran evento con sus mejores galas. Es el caso del Rocío Osorno que, en su perfil de Instagram, nos muestra un vestido, nada flamenco, pero con colores y mucho brillo. Expone que: “así empezó mi Feria bonita❤️ Dimos un paseo para buscar un sitio para hacer fotos pero no he visto taaanta gente en mi vida, era imposible. De repente este huquecito de una caseta que daba al otro lado me salvo🤣. Esperando para ver el alumbrado @niebladeltoro & @carmen_lomana”.

Mientras que Tana Rivera y Martínez de Irujo ya asiste a muchos eventos y no se perdió esta noche especial. Como tampoco lo hizo su madre Eugenia Martínez de Irujo junto a su novio, Narcís Rebollo.