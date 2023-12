Todas las canciones que Sebastián Yatra ha dedicado a Aitana, y viceversa

Fue el pasado lunes cuando Sebastián Yatra confirmó lo que era ya un secreto a voces: su ruptura con Aitana. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», fueron sus palabras.

Si bien Yatra no ahondó en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión, lo cierto es que eran varios los rumores que apuntaban a su ruptura en las últimas semanas. Sobre todo, tras el concierto que la catalana ofreció en Bogotá, el pasado fin de semana, en el marco de Alpha Tour, su tercera gira de conciertos, para la promoción de su tercer álbum de estudio, Alpha, que cuenta con más de una veintena de espectáculos repartidos en hasta siete países distintos. «Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no», dijo sin poder contener las lágrimas.

Aitana y Sebastián Yatra por las calles de Madrid / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que ha sido precisamente sobre los escenarios, que se ha construido la historia de amor -o desamor ahora- de Aitana y Sebastián Yatra. Ambos podrían haberse dedicado canciones, desde Cristina, de él, y hasta Luna, de ella; inclusive cuando Aitana todavía mantenía una relación sentimental con Miguel Bernardeau, el hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau; y Yatra estaba con Tini Stoessel.

‘Cristina’ (2019)

Cristina es una de las canciones más icónicas de Sebastián Yatra. El cantante la presentó en 2019 y habla de dos personas que se quieren pero que no pueden estar juntas por la distancia y los compromisos laborales. En el videoclip aparece Tini.

‘Corazón sin vida’ (2020)

Corazón sin vida fue un tema escrito por Aitana y Sebastián y que pertenece a 11 razones, el segundo álbum de estudio de la catalana. En la canción se habla de un mar que está a la mitad y hace daño y que podría aludir a la distancia que los separaba, con el Atlántico de por medio. En la parte cantada por Yatra también se hace referencia a que la chica (Aitana) está con alguien desde hace tiempo, pero que ella se busca en las canciones de él.

‘Las dudas’ (2022)

Tras la anterior, a principios de 2022, Sebastián Yatra y Aitana anunciaron nueva colaboración juntos. El resultado es Las dudas, incluido en Dharma, uno de los álbumes de Sebastián Yatra. La canción arranca con una frase que leída en el momento en que se conoció la ruptura de Aitana con Miguel Bernardeau, cobró mucho sentido y dio de que hablar en la crónica social de nuestro país: «No quiero imaginar / qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte al lado de él / pensando en mí», reza.

‘The Killers’ (2023)

The Killers es uno de los temas del nuevo disco de Aitana y está dedicado a Sebastián Yatra según confirmó él mismo, sin querer, durante una entrevista.