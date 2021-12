La muerte de Verónica Forqué a principios de esta semana ha sido un duro golpe para la sociedad española. Muchos rostros conocidos del panorama nacional han recordado a la artista a través de mensajes y diferentes homenajes, de la misma manera que se ha intensificado el debate en torno a un tema tan importante como la salud mental. Algunos de los que fueron compañeros de la actriz en su última etapa en MasterChef Celebrity están especialmente afectados por esta pérdida. Una de ellas ha sido Terelu Campos, que ha hablado en Viva la vida de cómo se siente y sobre cómo vivió la trágica muerte de su padre, José María Borrego, cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad.

«Cuando uno pierde a un ser querido que decide poner fin a su vida, lo primero que tienes es frustración y culpabilidad», ha comenzado diciendo la colaboradora, que ha asegurado que la edad es un factor importante a la hora de asumir este tipo de acontecimientos: «tenía 18 años y me fui a casa de mi tía Elena. Estaba tan perdida… que el único sitio donde pensaba que me iba a encontrar era en el lugar de mis raíces, aunque al final aquello no me sirvió para nada», ha recalcado.

La hija de María Teresa Campos ha dicho que nunca buscó ayuda profesional para superar este acontecimiento: «nunca fui a un psicólogo expresamente para superarlo, pero me causó tal trastorno que tuve la necesidad de irme de nuevo a vivir a Málaga», ha revelado. Aunque no es la primera vez que habla sobre el asunto, nunca lo ha hecho en estos términos ni tampoco sobre los pasos que dio para intentar superarlo.

«Sentía rabia, porque cuando nadie te explica cómo de enferma puede estar una persona para llegar a olvidarse de los que más quiere… es muy difícil. Ha sido un proceso larguísimo. Mi padre hace 38 años que se quitó la vida, un 23 de julio de 1984. Me he pasado mucho tiempo yendo a su tumba, sentándome ahí, rezar y diciéndole: «No te perdono»», ha asegurado la colaboradora, que se ha sincerado sobre lo duro que ha resultado para ella todo este proceso: «es muy duro lo que digo», ha dicho.

Sin embargo, con el tiempo ha podido poner las cosas en su sitio y verlo todo de otra manera: «fui capaz de coger esa escalera, subir con mis rosas amarillas, mirar ese nicho con su nombre y darle su perdón. A partir de entonces, me encontré mucho mejor conmigo misma y empecé a construir en positivo, aunque no lo olvidas jamás», ha querido recalcar.

No solo Terelu Campos ha hablado de la pérdida de su padre esta semana. También su hermana, Carmen Borrego, se ha pronunciado al respecto en el plató de Sálvame: «se pasa por todo tipo de sentimientos, el dolor, el enfado… con la persona que ha hecho eso. Te preguntas «¿por qué me ha hecho esto a mí?», ha dicho. La colaboradora ha reconocido que durante una etapa incluso le daba miedo quedarse sola, pero con el paso de los años comprendió que su padre murió a consecuencia de una enfermedad: «estuve mucho tiempo diciendo que había fallecido por un accidente, por el tabú que existe aunque no dentro de mi casa, donde siempre se habló de ello con naturalidad. Decir esa palabra te cuesta, el aceptar que alguien ha estado a tu lado, que has querido tanto y no has podido ayudar», ha explicado.