El complicado reto que Terelu Campos y Carmen Borrego deben superar esta Navidad

«Las Navidades me gustaban cuando era pequeña y pasábamos la Nochebuena en casa de mi tío Juan, el hermano mayor de mi madre», explica a Terelu Campos cuando reflexiona en el blog que escribe en una conocida revista sobre estas fechas tan especiales. Lamentablemente debe afrontar un reto bastante complicado: acostumbrarse a la ausencia de María Teresa Campos en unos días tan señalados. No tiene ningún pudor en reconocer que está sufriendo mucho por la pérdida de su progenitora. Afortunadamente cuenta con el apoyo de Alejandra Rubio, quien no se separa de ella y pasará a su lado esta Navidad tan amarga.

Carmen Borrego atraviesa exactamente la misma situación. La colaboradora se refugia en su marido José Carlos y por suerte ahora también disfruta del respaldo de su hijo José María. Han estado separados durante unos meses porque Paola Olmedo, mujer de José María, habló mal de la familia Campos, le grabaron y la situación saltó por los aires. Paola se burló del físico de Carmen y criticó a Alejandra Rubio, aunque la joven no quiso crear ningún conflicto y aseguró que no le echaría en cara este comportamiento.

La tristeza de Terelu Campos en Navidad

Terelu Campos con María Teresa Campos / GTRES

Todo el mundo que conoce a Terelu insiste en que es una gran anfitriona, por eso la Navidad era una fecha muy importante para ella. Preparaba un pavo para su familia e invitaba a sus amigos más cercanos para pasar una velada entrañable. Aprovecha esta excusa para reunirse con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Ambos forman parte del mediático clan y disfrutan mucho durante esta época del año. Sin embargo, estas fiestas son complicadas para todos porque es la primera vez que deben afrontar la ausencia de María Teresa Campos en Navidad. Terelu ha reflexionado sobre este asunto y sobre el dolor que le provocan ciertos recuerdos.

«Antes estábamos todos juntos y no teníamos preocupaciones ni angustias. Era feliz y me sentía querida por mis padres, por mis abuelos, por mis tíos y por mis primos. Esa era mi verdadera Navidad y desapareció hace muchos años. No os engaño, pero me enfrento a la Nochebuena más difícil de mi vida. No sé cómo la voy a superar, porque sé que será una noche difícil», escribe en Lecturas.

Terelu Campos y Carmen Borrego superarán el reto juntas

Carmen Borrego con su marido / GTRES

No hay ninguna duda de que Carmen Borrego y Terelu Campos superarán el reto sin problemas. De hecho no es la primera vez que Terelu resuelve una situación complicada en Navidad. Cuando se enfrentó al cáncer recibió el diagnóstico antes de Nochevieja y silenció este secreto para que su familia pudiera disfrutar a gusto de la última noche del año. Su generosidad no conoce fronteras, así que hará un esfuerzo para que su mediático clan no sufra tanto por la pérdida de María Teresa.

La esperanza de la familia Campos

Terelu Campos saliendo de un evento / GTRES

Tan optimista como siempre, Terelu Campos ha explicado que no ha perdido la esperanza porque le queda por vivir un momento importante que siempre vive con una gran ilusión: la Lotería. «Menos mal que antes de la Nochebuena viene la lotería. En Navidad juego el número que llevaba mi padre. Desde hace 50 años que apostamos por ese número, pero no nos ha tocado ni la pedrea. Ojalá este año, después de tanta tristeza, tuviéramos una alegría», comenta al respecto. Tanto ella como su hermana son muy supersticiosas y nunca han perdido esta tradición.