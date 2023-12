El 2023 se acaba, aunque no sabemos si con él desaparecerán también muchas de las tendencias ugly que han causado furor durante este año puesto que son incontables las personas que han caído rendidas a los estilismos más extravagantes y a menudo antiestéticos propuestos por las grandes firmas de moda. Y es que aunque ugly haga referencia directamente a feo, eso no significa que miles de fashion victims no se decanten por todo aquello que invade los escaparates de las tiendas de ropa de todo el mundo.

El triunfo de las ‘ugly sandals’

Sandalias de Pepe Jeans / Amazon

Se encuentran dentro del grupo de los conocidos como ugly shoes y han causado una verdadera sensación este verano. La tendencia, que comenzó en 2022 con los zapatos Birkenstock tipo zueco y las UGG en versión mini con plataforma, alcanzaba todo su esplendor en 2023 con las sandalias de tiras disponibles en todos los modelos y con cualquier tipo de plataforma.

Caracterizadas por llevar tiras anchas, las más populares van unidas a través de velcro, pero las que se enlazan con hebillas tampoco se han quedado atrás. En cuanto a la suela, vía libre al caucho, a la goma, al yute o al esparto. Tal ha sido su popularidad que incluso la reina Rania de Jordania mostraba sus ugly sandals en la recta final de sus vacaciones, demostrando que la comodidad está por encima de todo.

Adiós bolsos, hola bolsillos XXL

Otra de las tendencias de este 2023 ha sido la de los maxi bolsillos en cualquier tipo de prendas: en chaquetas, abrigos, camisas, pantalones e incluso chalecos. Un accesorio que recoge la estética de los 2000 y que tiene su origen en los uniformes militares por lo funcional que resulta la moda utilitaria. Y es que gracias a los bolsillos XXL, incluidos en las prendas femeninas, queda excluido el bolso en el outfit.

Vestido con maxi bolsillos de Inditex / Zara

Con un sentido práctico para guardar muchas cosas dentro y dejar las manos libres, este tipo de bolsillos han sido utilizados también en la ropa de trabajo de todo tipo de profesiones, desde la mecánica hasta la carpintería. De hecho, también forman parte de la moda más urbana, como podemos ver en los populares pantalones cargo.

Las botas ‘chunky’ no desaparecen

El invierno tampoco está exento del calzado ugly, y parece que de momento las botas chunky van a seguir en los escaparates al menos unos meses más. Se trata de unas colosales botas de cualquier color y altura que tienen una característica en común: la suela track. Se han consolidado como uno de los complementos perfectos para faldas y vestidos, y ocupan todas los escaparates del mundo.

La Reina Letizia con mocasines de suela track de Martinelli / Gtres

Y tal es su proyección, que su suela está empezando a pasar a otro tipo de calzado, como los mocasines. El pasado mes de noviembre, la Reina Letizia sorprendía en el acto de clausura del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo 2023 promovido por la FundéuRAE y la Fundación San Millán de la Cogolla, con un look de lo más rompedor formado por gabardina de cuero, mocasines track y pantalón de cuadros.