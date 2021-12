La presentadora Tania Llasera ha sido elegida como una de las embajadoras de `MasXmas Market de Amazon´, una interesante iniciativa que tiene por objetivo ayudar a las Pymes de nuestro país y acercar sus productos a los consumidores. Durante el acto de presentación, Llasera no solo estrenó un favorecedor corte de pelo, sino que además conversó animadamente con los asistentes y los medios sobre todos los detalles de esta feria.

“Esta iniciativa consiste en un mix que se llama Amazon Market y es para que algunas de las Pymes, porque hay 12.000 que trabajan con Amazon en España, pero que pueden enseñar un poquito lo que hacen y además pegarles un empujón. Aquí la idea es que todo lo pequeño se hace grande. Y es que Amazon quiere ayudar a brillar a todas sus Pymes pequeñas y medianas mediante este espacio tan divertido, porque además durante dos días la gente va a poder pasar por aquí y coger ideas para regalos, apoyar además a las Pymes y tienen talleres, tienen actividades para todos los públicos”, ha explicado.

La actriz y presentadora ha comentado que esta iniciativa supone una ocasión perfecta para encontrar los regalos de cara a la Navidad. Aunque ella no ha querido revelar si ya ha hecho sus compras: “no voy a decir mucho, pero creo que Santa Claus y los Reyes se van a inspirar mucho en estos días en el Amazon Christmas Market”. Llasera ha explicado que tiene pensado pasar estas fechas en compañía de los suyos: “pues con los míos, pero los añadidos. O sea que me voy a Barcelona con la familia de mi marido, que también me apetece muchísimo”, ha dicho.

Y es que, la Navidad, es una época que le gusta mucho: “yo soy una niña grande. Entonces a mí este tipo de cosas, de las cosas pequeñas, se hacen grandes. Me hace mucha ilusión y una Navidad con mis niños, disfrutándolo por sus ojos es siempre mucho más Navidad”, ha sentenciado.

El pasado verano, Llasera se mostró muy crítica con el grupo Inditex debido al tallaje de sus prendas. «Quiero decir una cosa, una cosa muy sencilla. Este vaquero me lo compré ayer, ¿vale? ¿Cómo es posible señor Amancio que yo tenga una talla XL? Vale que hace años no me cabía nada y llevo cinco años sin pisar tu tienda de Zara porque nada me cabía y me cabreé. Y, ahora me cabe, pero soy la talla más grande que hay…», decía la actriz en un post de su Instagram.

Tania Llasera no dudaba en expresar su indignación por este tema, ya que insistía en que hay personas más grandes que no podrían encontrar ropa en las tiendas de Zara: «en qué mundo cabe… Que estamos creando problemas a la gente joven. Porque tienen un cuerpo perfectamente normativo y tienen que comprar una XL. ¡Una XL! No tenéis vergüenza. No me parece normal. Ya está, ya lo he dicho», expresaba.

Ahora, con la reciente noticia del nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta del grupo Inditex, la presentadora ha querido enviarle un mensaje a la empresaria. “Yo creo que Marta Ortega al final siempre ha estado obviamente muy ligada a la tienda y espero que sea un soplo de aire fresco en el sentido de que sean más diversas cada vez las modelos, el tallaje y que, sobre todo, no tengamos que escondernos las que tenemos más talla y recibir la ropa en casa y solo poder comprar online, que podamos ir a una tienda y con todo lujo de relajación y facilidad, podamos probarnos la talla que realmente queramos in problemas y sin esconderlos”, ha dicho antes de dirigirse directamente a Ortega: “Marta me tienes en redes sociales, siempre que quieras me mandas un DM y yo te contesto feliz y te doy mi teléfono. Cuando quieras hablamos”, ha sentenciado.