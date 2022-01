El mejor regalo de Tamara Gorro en el peor momento de su vida

Tamara Gorro cumple 35 años lejos de cómo le hubiera gustado. Sus problemas de salud mental y su separación de Ezequiel Garay han sido varapalos durísimos que le han dejado en la lona. Busca resurgir de sus cenizas y salir adelante. Hace días se puso como tope este 18 de enero para volver a sonreír. Quizá los acontecimientos compliquen más de la cuenta su deseo, pero desde luego que hay muchos motivos para hacerlo. Look ha comprobado cómo uno de los pilares de su vida ha respondido por ella en su peor momento.

La excolaboradora se volcó en sus redes sociales cuando tomó la decisión de apartarse de la televisión. A través de ellas encontraba la manera de comunicarse con sus seguidores, a quienes contaba su estado de ánimo, sus proyectos, embarazos y demás cotidianidades. Así es como nació el término familia virtual. Esa fue la manera con la que Tamara Gorro bautizó a la legión que cada día estaba pendiente de sus pasos. De manera progresiva fue sumando adeptos. Cada día eran más las personas pendientes de ella, hasta llegar al emocionante hito que ha tenido lugar en las últimas semanas.

La otra familia de la segoviana ha estado a la altura de las circunstancias y le ha devuelto todo el cariño que ella les lleva dando durante estos años. ¿Cómo? Creciendo a lo grande. Desde que ella misma anunciara que padecía depresión y que se había puesto en manos de especialistas para salir adelante, sus followers no le han dado la espalda. Más bien todo lo contrario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)



El número de seguidores de Tamara Gorro ha crecido en casi un 500% en el último mes, una tendencia que ya venía gestando durante la gran mayoría de meses del 2021. Tal y como puede confirmar Personality Media, empresa líder en consultoría de marketing especializada en el análisis de la imagen de personajes públicos y celebridades, tan solo en el último mes, la familia virtual de Tamara ha aumentado en más de 32.700 seguidores hasta alcanzar los 2 millones. Lo mismo ha sucedido con su engagement (grado de interacción de los seguidores con un usuario y sus contenidos), que un año ha pasado del 8 al 14. Además, en términos de imagen, la modernidad y el atractivo son sus dos campos más valorados a ojos de la sociedad.

Estos datos se pueden entender desde el punto de vista más humano ya que la ex de Ezequiel Garay no ha ocultado en ningún momento sus sentimientos por malos que fueran. «Estoy enferma», ha declarado recientemente y con lágrimas en los ojos. Especialmente preocupante fue su última aparición pública en redes sociales hace unas horas, cuando rompió a llorar al desmentir una información sobre su exmarido y padre de sus dos hijos: «Basta ya. No puedo más, estoy enferma y me está costando mucho todo. Quiero dejar claro, como he dicho, que he atendido a todo el mundo. Lo seguiré haciendo. No juzgo ni voy a malmeter, pero la gente que se está subiendo al carro y mintiendo y dejando a Ezequiel mal no lo puedo tolerar. No puedo más. Intento salir, pero joder, es imposible así. Creo que soy una persona normal, y digo todo como pienso, pero no puedo más, por favor», se quejó amargamente.

Queda claro que sus seguidores han optado por cerrar filas en torno a ella, haciendo más fuerte y nutrida la familia virtual. A Tamara Gorro no le va a faltar apoyo en esta lucha por sanar su salud mental, algo que sin lugar a dudas le llenará de orgullo y satisfacción porque valora mucho la fidelidad de quienes la siguen a diario. Un regalo de cumpleaños que podría significar un punto de inflexión que le demuestre que no está sola en esto.