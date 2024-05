Susana Uribarri se confiesa a las puertas de Eurovisión, una de las fechas más importantes para su padre

Quedan tan solo veinticuatro horas para conocer el próximo ganador de Eurovisión. Este sábado, 11 de mayo, se celebrará en Suecia, concretamente en el recinto Malmö Arena, la final de uno de los certámenes más famosos del mundo de la música y, como no podía ser de otra manera, Susana Uribarri no ha podido evitar acordarse de su padre en estas fechas tan señaladas. Sin ir más lejos, durante su última aparición pública en un evento organizado por Multiópticas, la mánager de los famosos ha dedicado unas bonitas palabras a su progenitor, José Luis Uribarri, quien fue considerado como una de las voces del festival tras convertirse en el comentarista por excelencia del mismo.

«Me acuerdo mucho de mi padre. Pienso en como estaría viviendo estos días previos, estas semifinales… Y bueno, con muchas fuerzas, muchas ganas y mucha ilusión, porque me encanta, pero acordándome especialmente de él», comenzaba a decir. A través de las redes sociales, Susana ha confesado estar recibiendo todo tipo de mensajes por parte de los internautas acerca de Eurovisión, algo que le obliga a recordar aún más su figura paterna.

En cuanto a la controversia y la polémica que ha surgido alrededor de la canción que representará a España este año, los reporteros han querido preguntar a Susana por la opinión que tendría su padre al respecto, algo a lo que la mencionada ha contestado sin tapujos: «La verdad es que no te sé decir, pero sé que se hubiera volcado. Si es la canción elegida por el jurado, por el público y por el Benidorm Fest, lo que hubiera hecho es protegerla, cuidarla e ir a por todas. Y por supuesto apoyarla», aseguraba.

Una estrecha relación

Más allá de las fechas cercanas a Eurovisión, Susana Uribarri nunca se ha mostrado reacia a recordar a su padre en las redes sociales desde que falleció el pasado 23 de julio de 2012 tras sufrir una hemorragia cerebral a los 75 años. «Parece que fue ayer cuando por estas fechas nos íbamos a veranear a Mallorca y luego a La Manga. Te quiero y nunca te olvido. Hoy y siempre estás en mis oraciones, mi maestro», escribía con motivo del sexto aniversario de su muerte.

En 2019, por la celebración del Día del Padre, también quiso compartir un emotivo texto junto a una fotografía de su infancia en color sepia: «Hace siete años que no te doy un beso, o un abrazo, pero sigues siempre a mi lado y presente en mi vida, papá», expresaba.

En una entrevista para Vanitatis, Susana confesó que de José Luis había heredado su gusto por la pequeña pantalla: «Yo siempre fui la que encarnó sus raíces televisivas. Me gustaba la televisión, me gustaba la música y todo lo que mi padre representaba. Echo mucho de menos muchos momentos que he vivido con él. Cuando yo era pequeña, yo siempre decía que quería ser actriz o cantante. Me apoyaba mucho en mi padre. Él me llevó por el buen camino. Me hizo estudiar para que luego yo pudiera dedicarme a lo que quisiera, pero con una buena base educacional. Siempre me apoyó”, aseguraba.