La inesperada confesión de Stella del Carmen que enfadará a su padre

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ha reaparecido en el marco de la fiesta de presentación de la nueva línea de joya Magic Kosmos de la firma catalana Rabat. El evento es considerado uno de los enclaves más exclusivos de la capital y se ha llevado a cabo en el Círculo de Bellas Artes. Después de posar en el photocall habilitado, la joven ha hablado con los medios de comunicación allí presentes. Sin embargo, ha asegurado que no habla muy bien el español y que se no se veía con la capacidad de responder en este idioma, por lo que la entrevista ha sido traducida a su inglés natal.

Stella del Carmen en un evento en Madrid / Gtres

Nacida un 24 de septiembre en Marbella, la joven ha asegurado que está muy ligadas a las costumbres de este país. «Sí, me encanta, me gusta mucho. Hablo un poco spanglish, pero quiero estar aquí para mejorar mi español, me encanta pasar tiempo aquí y estar con mi familia», ha explicado, orgullosa. Sin embargo, todavía no ha logrado perfeccionar el idioma, algo en lo que va a trabajar de ahora en adelante. Pese a que Antonio Banderas es natural de Málaga, parece ser que Stella no ha practicado este lenguaje lo suficiente. «Se va a enfadar (hace referencia a Antonio Banderas) por decir esto, pero nunca me hablaba en español cuando era pequeña, él estaba casi siempre en EEUU, quería practicar su inglés y mi español se vuelve malo», ha confesado en clave de humor. Por otro lado, Stella ha indicado que sí entiende el idioma a la perfección.

Stella del Carmen y Antonio Banderas en un evento juntos / Gtres

Además, de contar esta divertida anécdota de su infancia, Stella del Carmen se ha sincerado, aunque siempre haciendo gala de su habitual discreción. Sobre cómo ha sido trabajar con el actor, Stella ha respondido que «trabajar con él fue sorprendente, fue estupendo. Normalmente le veo como actor pero verle como director entre bastidores, haciendo musicales, que me los enseñó cuando era pequeña, algo que hacíamos juntos, ir a ver musicales juntos es muy especial, él es estupendo, verle tan apasionado…». Al mismo tiempo, ha indicado que es muy exigente como jefe. «Sí también. Se emociona mucho, es muy apasionado y mucho más ruidoso que yo, yo soy más callada», ha revelado.

Stella del Carmen posando en un photocall / Gtres

Por otro lado, Stella del Carmen, que mantiene un romance con Álex Gruszynski, con quien ya tuvo una historia de amor en el pasado con varias idas y venidas, ha asegurado que le gustaría formar su propia familia. «Sí eso quiero, pero no a corto plazo, pero crecer en una gran familia, yo quiero eso para mi. Eso es lo que quiero», ha terminado explicando en esta visita a España, su tierra natal.