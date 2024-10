Luis Miguel ha hecho saltar todas las alarmas al anunciar la reprogramación de varias fechas en su esperada gira mexicana debido a un problema de salud que podría estar relacionado con una infección por Covid-19. En un comunicado breve, el cantante ha explicado que la decisión de aplazar sus conciertos en Ciudad de México, Pachuca, Querétaro e Irapuato, entre el 24 y el 31 de octubre, ha sido tomada «por causas de fuerza mayor y por recomendación médica». Sin ofrecer detalles específicos sobre la evolución del artista, la noticia ha generado incertidumbre entre sus seguidores. Y lo mismo ocurre con la profunda reflexión que Paloma Cuevas, su actual pareja sentimental, ha compartido con sus más de 300 mil seguidores.

La natural de Córdoba, que suele mantener alejada del foco mediático su relación con el intérprete de La Incondicional o La chica del bikini azul, ha sorprendido con un mensaje muy significativo que apuntaría al importante momento vital que está viviendo. «Tu vida cambia para siempre cuando entiendes que las cosas tienen la importancia que tú les das. Y que si controlas tu mente, lo controlas todo», ha escrito Paloma Cuevas. Aunque el stories ya no está disponible -son publicaciones que duran tan solo 24 horas-, ésta iba acompañada de la canción Blessings del grupo australiano Hollow Coves, y del sticker de un smiley, una carita sonriente.

Stories de Insagram de Paloma Cuevas. (Foto: Redes Sociales)

Estas palabras de Paloma Cuevas, sea como fuere, han sido interpretados por sus seguidores como una forma de motivar al artista a mantenerse optimista a pesar de las adversidades. Y es que bien es cierto que desde que se hiciera pública su relación, Paloma Cuevas ha jugado un papel fundamental en la vida de Luis Miguel, especialmente durante sus recientes problemas de salud. La relación entre ambos se ha convertido en un apoyo mutuo en momentos clave, y Paloma acompaña al cantante tanto en lo personal como en lo profesional.

La historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Fue durante el verano de 2022 cuando comenzaron a surgir los primeros rumores acerca de una posible relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas tras ver la luz unas imágenes de los dos, muy cómplices, compartiendo espacio y tiempo. No obstante, no fue hasta finales de ese mismo año cuando los tórtolos se dejaron ver besándose en público, confirmándo así su romance. Desde entonces, la pareja no ha ocultado sus sentimientos públicamente. Tanto, que ambos han hablado en varias ocasiones sobre sus ganas de pasar por el altar.

Luis Miguel, Paloma Cuevas y Enrique Ponce en Tenerife. (Foto: Gtres)

Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocen desde muy jóvenes. La conexión entre ellos se remonta a la amistad que sus familias compartían desde hace años. En particular, el padre de Paloma, el reconocido torero Victoriano Valencia, tenía una relación cercana con Luis Rey, el padre de Luis Miguel. Paloma se casó con el torero Enrique Ponce en 1996, mientras que Luis Miguel continuaba su carrera musical. Sin embargo, ambos mantuvieron una amistad cercana a lo largo del tiempo. Tanto, que en 2007 Paloma y Enrique Ponce fueron elegidos como padrinos del primer hijo de Luis Miguel, Miguel Gallego Arámbula, fruto de su relación con Aracely Arámbula. Esto consolidó aún más la amistad entre ellos. Tras el divorcio de Paloma Cuevas y el torero, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación romántica entre ella y Luis Miguel.