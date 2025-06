Después del gran mazazo que ha supuesto la pérdida del bebé que esperaban para Marta Peñate y Tony Spina, han sido numerosos los mensajes y gestos de cariño que han recibido tanto de rostros conocidos como de anónimos. Sofía Suescun ha sido el último perfil en sumarse a esta ya larga lista de comentarios. A través de la pequeña pantalla y en un espacio en el que colabora asiduamente, Suescun ha dejado las rencillas del pasado a un lado y ha hecho una reflexión sobre la situación de los televisivos. «La verdad es que me dio muchísima pena. No me quiero imaginar lo que supone para ella esa sensación de frustración», ha manifestado.

A pesar de esto, ha hecho hincapié en su opinión respecto a vivir algo tan íntimo públicamente: «Creo que cometió el error de contarlo pronto». Aunque ha comprendido a la perfección el motivo que les llevó a gritar a los cuatro vientos su embarazo: «Entendí las ganas de contarlo al mundo entero porque al final es tu ilusión». Marta Peñate también ha confesado que el hecho de compartir con los seguidores su tratamiento al completo, la buena nueva y el triste desenlace es una losa que le pesa a día de hoy. Un precipitado pronunciamiento que le obliga a dar explicaciones a la audiencia y no le permite llevar el desconsuelo a su manera y acorde a sus tiempos.

Sofía Suescun en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El duro duelo que atraviesan Tony y Marta

Hace apenas unos días, la pareja formada por Peñate y Spina informó a sus fans de una dura noticia por las redes sociales. Tras acudir a urgencias por un leve sangrado durante la incipiente gestación, se confirmaron todos los miedos de la ex concursante de realities. El bebé que esperaban no tenía latido y se había truncado el embarazo. Con este brutal descubrimiento, el sueño maternal de la colaboradora se ha mermado notablemente. Así lo han revelado ambos en el programa ¡De viernes!, en el que dos días después contaron su traumática experiencia.

Marta Peñate y Tony Spina en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Marta ha reconocido que ser madre es su gran meta, pero ha llegado a plantearse si compensa tanto dolor. Algo que ambos temen es que este proceso haga mella en su relación, ya que han dicho que su unión está por encima de todo. Un mensaje que ha recogido Sofía y al que ha hecho alusiones en su intervención: «Quiero creer que esto os va a unir más. No tiréis la toalla. Nunca es tarde y los sueños alguna vez se cumplen. Todo mi cariño para ti y para Tony», ha trasladado visiblemente conmovida.

Tras de este duro varapalo, la propia protagonista ha terminado por confesar que, a pesar de la trascendental pérdida, todavía le quedan dos embriones congelados y que va a concluir el proceso y quemar hasta el último cartucho. Un largo y tortuoso camino durante el que Tony ha asegurado que va a permanecer a su lado, ya que su único objetivo es verla feliz.