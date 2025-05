Rocío Flores, Sofía Suescun y otras famosas que no pueden celebrar el Día de la Madre

El Día de la Madre es un momento especial para muchas familias, pero no todas pueden celebrar este acontecimiento en paz y armonía. En LOOK hemos aprovechado para hacer un repaso de las celebridades que tienen problemas con sus progenitoras. El caso más mediático es el de Rocío Flores, quien lleva años alejada de Rocío Carrasco. Sin embargo, no es la única que disfrutará de esta jornada de una forma diferente.

Rocío Flores y Rocío Carrasco

Rocío Carrasco siempre ha sostenido que ser madre era uno de los grandes sueños de su vida. Dio el paso junto a Antonio David Flores, su primer marido. Con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en grandes enemigos y los hijos que tuvieron tomaron partido por el andaluz. Rocío Flores asegura que su padre es la única persona que nunca le ha fallado y este planteamiento le ha posicionado en contra de Rociíto. Llevan años sin hablar y todo hace pensar que el conflicto no tiene solución, pues Carrasco exige que su hija rompa con Antonio David si realmente desea tener trato con ella.

Sofía Suescun y Maite Galdeano

Sofía Suescun en el programa ‘¡De viernes!’ (Foto: Mediaset)

Durante muchos años, Sofía Suescun y Maite Galdeano han sido un equipo sólido, pero todo cambió cuando la ex conductora de autobuses arremetió duramente contra Kiko Jiménez. Maite considera que su yerno se está aprovechando de Sofía y ha intentado que este noviazgo no llegue a buen puerto, pero no lo ha conseguido porque la pareja está muy enamorada.

Este Día de la Madre, Sofía Suescun no le mandará un mensaje a Maite Galdeano. Llevan meses sin cruzar palabra, incluso se dijo que la influencer quería tomar acciones legales contra su progenitora. Le ha pedido tiempo. Necesita pensar y considera que Maite debe ponerse en manos de especialistas antes de retomar la relación.

Chabeltia e Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en un concierto. (Foto:Gtres)

Isa Pantoja lleva años en el punto de mira de su propia familia, pero ahora la guerra es más evidente que nunca. Tanto es así que la joven está embarazada de su segundo hijo y todavía no ha recibido ningún mensaje de su madre. Fuentes cercanas aseguran que Isabel Pantoja no está de acuerdo con la relación que Chabelita mantiene con Asraf Beno.

La colaboradora le ha tendido la mano a su madre en numerosas ocasiones, pero cree que la situación ha llegado demasiado lejos. Ya no perdonará más atrevimientos.

Ana María Aldón y Gema Aldón

Ana María Aldón con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Ana María Aldón saltó a la fama por ser mujer de José Ortega Cano, pero se ha convertido en un personaje capaz de brillar con luz propia. Su vida interesa y esa es la razón por la que sus problemas familiares terminaron saliendo a la luz. Su hija Gema reconoció que había tenido diferencias con la diseñadora, incluso admitió que habían estado largas temporadas sin hablarse.

Famosas internacionales

Cruzando nuestras fronteras, hay dos casos que merecen ser mencionados: el de Britney Spears y el de Lindsay Lohan. Ambas, según han contado en sus entrevistas más sinceras, se han sentido estafadas emocionalmente por sus familias, en concreto por sus madres. Esa es la razón por la que han cortado lazos. Hay mucho dinero en juego, situaciones muy complejas y problemas de salud que han preocupado a la prensa internacional.