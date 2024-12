A lo largo de su trayectoria profesional, Carmen Posadas ha sido reconocida tanto por su destreza como escritora como por su presencia en la vida pública. Sin embargo, fuera de los reflectores, hay un elemento clave que ha sido fundamental para su bienestar y vitalidad a lo largo de los años. En una reciente entrevista para el podcast de Vicky Martín Berrocal, Posadas reveló que, aunque la genética y los hábitos personales juegan un papel en su aspecto juvenil, una de las mayores fuentes de su energía y felicidad es su hija, Sofía Ruiz del Cueto.

Con una mezcla de cariño y humor, la escritora explicó que, si bien siempre ha mantenido rutinas de salud y belleza, ha sido Sofía quien ha tenido una influencia significativa en cómo se cuida y se siente en la actualidad. «He llegado así a los 71 gracias a mi hija. No pretendo tener 20 años, trato de aceptarme como soy y estar lo mejor posible con esta edad. No opera pero se dedica a todos los tratamientos que se pueden hacer sin bisturí», dijo. A lo largo de la conversación, Posadas describió además cómo su hija, quien es médica estética, ha compartido con ella conocimientos sobre salud, nutrición y bienestar que le han permitido no solo mantenerse en forma, sino también mantener una actitud positiva y equilibrada ante la vida, incluso cuando las circunstancias han sido difíciles​. Carmen ha visto en su hija un apoyo fundamental, y en muchos aspectos, un modelo a seguir.

Carmen Posadas por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sofía Ruiz del Cueto es una figura destacada en el ámbito de la medicina estética en España. Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Sofía se especializó en Medicina de Familia antes de profundizar en su vocación en el campo de la medicina estética. Su formación en este área la completó con un máster en Medicina Estética por la Universidad de las Islas Baleares, lo que la posicionó como una experta en la aplicación de técnicas avanzadas para el rejuvenecimiento facial y corporal​. «Es muy buena. No son operaciones, no es nada invasivo. Lo que hace es ayudarte a mantener tu aspecto con tratamientos que no son nada invasivos, que sacan tu mejor yo para cada época», explica Posadas.

La carrera profesional de Sofía despegó con la creación de la Clínica Mira + Cueto, un centro de vanguardia en medicina estética, que cofundó con la Dra. Mar Mira hace más de una década. La clínica se ha destacado no solo por su tecnología de última generación, sino también por su enfoque personalizado, donde el diagnóstico y la atención individualizada son claves. A lo largo de los años, Sofía ha sido una ponente habitual en congresos nacionales e internacionales sobre medicina estética y cosmética, lo que la ha consolidado como una figura de referencia en su campo​.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Sofia Ruiz del Cueto (@drasofiaruizdelcueto)

En este ámbito, Sofía también ha jugado un papel activo en la formación de otros profesionales. Junto con la Dra. Mar Mira, impulsó el Aula Mira + Cueto, un espacio educativo dedicado a la capacitación médica en tratamientos estéticos. Una iniciativa que subraya su compromiso con la enseñanza y la mejora continua en la medicina estética​.

Comparte faceta literaria con Carmen Posadas

Más allá de su carrera profesional, Sofía también ha destacado por su faceta personal. Es conocida por su profunda fe, un aspecto que ha marcado su vida tanto profesional como personalmente. En varias entrevistas, ha hablado abiertamente de cómo la espiritualidad la ha ayudado a encontrar equilibrio y paz, incluso en momentos difíciles​. Esta dimensión de su personalidad resalta su enfoque integral de la vida, donde la salud física y emocional se complementan.

Además, Sofía Ruiz del Cueto comparte faceta literaria con su madre. La médico ha escrito varios libros, entre ellos ¡Presume de cuerpo!, y a trabajado codo con codo con su madre en otro libro. Ambas mujeres se unieron para escribir La hernia de Viriato. Recetario para hipocondríacos.