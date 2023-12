El nombre de Sofía Cristo se encuentra, indudablemente, en el ojo del huracán. Después de la intervención de su hermano, Ángel Cristo Jr. en De viernes, espacio en el que reveló episodios pasados familiares desatando así una guerra mediática con su madre y su hermana, la hija de Bárbara Rey se ha mostrado muy molesta por las declaraciones de su hermano, sobre todo, porque ha revelado un detalle de su infancia hasta ahora desconocido.

«Mi madre y mi hermana entienden por qué dije lo que dije, en mi opinión mi madre no debería haber ido al entierro de ese hombre jamás, yo como padre no habría ido jamás. Yo sé que mi madre se ha ocupado toda la vida de mi tío, él no estaba bien mentalmente, pero después de que mi madre sea conocedora de ciertos hechos que ocurrieron en La Moraleja ella debería haberle dejado que se muriera solo», dijo Ángel en el formato presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, dejando entrever, que fue su tío Salvador la persona que abusó de su Sofía cuando ella tenía 5 años.

La reacción de Sofía Cristo

Ante estas imponentes declaraciones, Sofía Cristo se ha pronunciado este lunes, 11 de diciembre en Espejo Público. «Yo nunca he dicho si había sido mi tío o no el que había abusado de mí cuando yo era pequeña. Pero yo, obviamente, creo que no se debe dejar a nadie solo en su lecho de muerte. Mi madre tenía que acompañar a mi tía. Yo quería que mi madre estuviese allí. Es más, le pedí a mi madre que no dejara de ver a mí tío en estos dos últimos años porque estaba enfermo e incapacitado», ha empezado diciendo la DJ.

«Mi madre no volvió a tener contacto con él nunca más desde que se enteró de lo que se enteró. Además, está vulnerando mi intimidad porque yo nunca he contado quién era. Es algo que yo me he encargado de hacer terapia para estar bien. Y me parece bien que mi madre le hiciera compañía antes de morir», ha sentenciado.

Fue en 2021, cuando Sofía Cristo desveló uno de los mayores secretos que llevaba ocultando toda su vida: siendo una niña de solo 5 años había sufrido abusos sexuales por parte de alguien cercano a su familia. Por aquel entonces no quiso revelar el nombre para no hacer más daño, pero sí se lo contó en un ambiente privado tanto a su madre como a su hermano.»Cuando tenía 5 años sufrí abusos sexuales. Yo no entendía qué era eso hasta que he ido creciendo. Hasta más mayor y por cómo me he relacionado con algunas personas no me di cuenta. Es una persona muy allegada a nosotros y nunca he querido contarlo. Lo siento mucho», dijo durante su participación en Secret Story

Bárbara Rey ante la confesión de su hija

Al revelarse este complicado episodio de la vida de Sofía Cristo, Bárbara Rey se pronunció en Sábado Deluxe y, mirando a cámara espetó que «no sé quien es eres, pero te juro por mi vida que si estás vivo o estás vida lo vas a pagar. No habrá sitio en el que puedas meterte o esconderte. Si te encuentro no te voy a hacer daño, ahora mi hija está bien, pero pagarás las consecuencias porque esto no solo se lo has hecho a mi hija, se lo habrás hecho a otros hijos… Más cuenta te tiene estar muerto».