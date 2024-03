Shakira vuelve a enamorarse: todo lo que se sabe

Un año después de que Shakira revolucionara por completo el panorama musical con su colaboración con Bizarrap, donde lanzaba multitud de indirectas a su expareja, Gerard Piqué, y su novia, Clara Chía, la de Barranquilla ha regresado con más ganas que nunca con un nuevo álbum que verá la luz el próximo 22 de marzo. Este nuevo disco, titulado Las mujeres ya no lloran, estará compuesto de 17 temas en total y, aunque ya se han publicado nueve de ellos, lo cierto es que se ha generado una gran expectación sobre la temática que abordarán el resto.

Aclarando dicha incógnita y haciendo más amena la cuenta atrás, la artista ha compartido con sus seguidores el fragmento de una de sus nuevas canciones que no ha dejado indiferente a nadie, ya que con su letra deja entrever que ha vuelto a enamorarse después de su ruptura con el ex futbolista. «Yo que habría prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llave y con candado, pero qué hago me gustas demasiado», reza una de las estrofas.

Como era de esperar, la letra de lo que puede convertirse en otro hit de su carrera ha generado todo tipo de especulaciones sobre si su corazón vuelve a estar ocupado, algo que la cantante aún no ha confirmado ni desmentido. Lo que está claro es que desde que su vida dio un cambio radical tras su ruptura con Piqué, la música ha sido su vía de escape, y es la manera que ha utilizado hasta ahora de expresar sus emociones y sentimientos. Es por ello por lo que todo parece indicar que, una vez más, Shakira ha querido compartir con todos sus fans el bonito momento personal que atraviesa después de la ruptura que le ha situado en la primera plana mediática durante meses.

Los hombres con los que se le ha relacionado tras su ruptura con Piqué

Desde que decidió poner punto final a su historia con el ex azulgrana, Shakira ha acaparado multitud de titulares de la crónica social donde se le ha relacionado con diferentes hombres que podrían haber conquistado su corazón en estos meses. Nada más mudarse a Miami, la cantante protagonizó unas fotografías con Tom Cruise en el Gran Premio de la Formula 1, celebrado en el lugar citado, donde compartió una muy buena sintonía con el actor. Unas imágenes que dieron la vuelta a la Red como una posible nueva relación y que enseguida el actor desmintió desde el plató del programa Despierta América.

Tom Cruise y Shakira en el Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1. / Gtres

El piloto Lewis Hamilton es otro de los nombres con los que se ha relacionado a la artista, y es que trascendieron unas fotografías en las que compartían un paseo en barco por Miami y una cena que desataron todo tipo de rumores. Una historia que no tuvo confirmación por ninguna de las partes, aunque una fuente cercana a la colombiana contó que ella no estaba interesada.

Rafael Arcaute, un conocido productor argentino, también se posicionó como un posible novio de Shakira a principios de este mismo año. El programa de Socialité fue el encargado de informar sobre este posible affaire: «Ella le está dejando que entre en su mundo. Cenan, comparten y ella siempre le pone un alto, pero él sigue avanzando y ella ya estaría aceptando dar un paso más», señalaban.

Julian Edelman, ex jugador de NFL, ha sido el último en sumarse a esta lista tras acudir al cumpleaños de la artista, ya que pocos se esperaban la presencia del deportista. La artista compartió en su perfil de instagram una fotografía donde posaba feliz junto a él, aunque nunca ha confirmado que se tratase de nada más lejano a una amistad.