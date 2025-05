Veinticuatro horas después de la MET Gala, Guram Gvasalia, director creativo de la firma suiza de moda, quiso desvelar el concepto tras el sugestivo vestido lencero que desató tanto críticas como elogios. Gvasalia reveló que su fuente de inspiración fue nada menos que la princesa Diana. Quisieron rendirle homenaje reinterpretando el vestido lencero que ella lució en la MET Gala de 1996. «Cuando Georgina me pidió un look para su primera MET, lo primero que pensé fue en el icónico slip dress de John Galliano que llevó Diana», confesó el diseñador.

María del Monte sorprende vestida de flamenca en la Feria de Abril

Entre las apariciones más comentadas de esta edición de la Feria de Abril de Sevilla se encuentra la de María del Monte, que reapareció con fuerza este miércoles, 7 de mayo, en el Real, acaparando todas las miradas. La artista sevillana sorprendió gratamente al público y a la prensa con su regreso a la vestimenta flamenca, algo que no hacía desde hacía seis años. Y lo hizo por la puerta grande: subida a un coche de caballos, radiante con un elegante traje rojo y una sonrisa contenida pero luminosa.

Su presencia no pasó desapercibida, y los reporteros de la agencia Gtres aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre dos cuestiones clave: su estado personal y, sobre todo, la salud de su esposa, la periodista Inmaculada Casal, quien fue intervenida de urgencia hace apenas unos días. «En la vida lo único que hay que desear es salud. Me encuentro bien, sin entrar en detalles, pero bueno, hay que seguir empujando y tirando hacia arriba. No hay más. Inmaculada está bien, tuvieron que operarla de apendicitis», dijo.

‘El Turronero’ reúne a la élite social en una gran fiesta en la Feria de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla fue el escenario este jueves, 8 de mayo, de una de las celebraciones más exclusivas y esperadas del año: la fiesta organizada por José Luis López Fernández, conocido como El Turronero. Este evento, que tuvo lugar en la caseta número 59 de la Calle Costillares, la cual según algunas fuentes podría costar hasta 30.000 euros al día, logró reunir a una amplia variedad de rostros conocidos del mundo de la televisión, la política, la música y el toreo, consolidándose como uno de los momentos más destacados de la feria sevillana.