Sarah Ferguson lanza una dura advertencia sobre su cáncer

Fue el pasado 21 de enero cuando los medios de comunicación se hicieron eco de que Sarah Ferguson, duquesa de York y ex esposa del príncipe Andrés, había sido diagnosticada con un cáncer de piel de alta agresividad. Ferguson, de 64 años, ya fue tratada de esta enfermedad en junio de 2022. Entonces, se trató de un cáncer de mama por el que se sometió a una mastectomía simple, cuya evolución no dudó en compartir con sus cerca de setencientos mil seguidores en Instagram.

Y lo mismo ha hecho ahora. La madre de las princesas Beatriz y Eugenia ha lanzado un mensaje de concienciación sobre el cáncer aprovechando la Semana de Acción para la Prevención de esta dolencia, que se celebra en Reino Unido entre el 19 y el 25 de febrero. La que fuera nuera de la Reina Isabel II ha explicado a los usuarios qué podría marcar «la diferencia entre la vida y la muerte» en lo que respecta a diagnosticar y tratar un cáncer. Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de acudir a chequeos médicos rutinarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

«Me gustaría pediros a todos que cumplierais con vuestros chequeos de salud. Estoy decidida a hacer todo lo que pueda para ayudar a crear conciencia compartiendo mi experiencia», ha comenzado diciendo. Acto «Me diagnosticaron cáncer de mama en 2023 y melanoma, una forma agresiva de cáncer de piel, este año, y si no hubiera sido por la diligencia y cuidado de mis médicos, mi situación podría haber sido mucho peor», ha añadido para confesar después que, su diagnóstico, llegó a tiempo pese a que el 2023 fue un año «ocupado» para ella. Tanto, que «casi pospongo mi mamografía rutinaria, pero mi hermana me convenció de ir».

«Después de someterme a una mastectomía y reconstrucción, sólo podía esperar estar a salvo, por lo que un nuevo diagnóstico de cáncer de piel fue un shock», ha proseguido. En estos momentos, Sarah Ferguson asegura que se encuentra en «las mejores manos» y que se siente «positiva» gracias al «apoyo de mi familia», fundamentalmente de su ex marido y sus dos hijas. «Los días podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte, así que, por favor, no te saltes ni pospongas tus citas médicas e insta a tus seres queridos a ir a las suyas. Ayuda», termina.

Sarah Ferguson en la presentación de su libro en Roma / Gtres

El diagnóstico de Sarah Ferguson se anunció apenas unos días después de que de conocerse que la princesa Catalina había ingresado en el hospital tras haberse sometido a una operación abdominal, y de que la Casa Real británica emitiera un comunicado anunciado que el Rey Carlos III iba a pasar por quirófano para someterse a una intervención de próstata. «Al igual que miles de hombres cada año, el Rey sufre agrandamiento de la próstata. La dolencia de Su Majestad es benigna y acudirá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo. Los compromisos públicos del rey se pospondrán durante un breve período de recuperación», rezaba el escrito.

Entonces, nada hacia presagiar que la operación del Rey del Reino Unido desde septiembre de 2022, y soberano de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones; terminaría con el anuncio de un cáncer del monarca. A diferencia de Sarah, el estado de salud de Carlos III es mucho más reservado. Por el momento, se desconoce qué tipo de cáncer padece y cómo avanza.