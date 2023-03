Justo cuando se cumple su séptimo mes de embarazo, la vida de Carla Barber (32) podría haber dado un giro de 180º en lo que a su vida sentimental se refiere. Y es que todo apunta a que la médico​ especializada en medicina estética y modelo española, que optó por el título de Miss Mundo 2011, ha puesto punto final a su relación con el padre de su primer hijo, Bastián, y del bebé que viene en camino, Romeo: Joseph, el empresario de origen francés que ocupa un puesto de gerente de ventas en un importante grupo farmacéutico, con quien mantenía una relación desde hacía algo más de año y medio.

Ha sido el tiktoker Abel Panelles quien ha confirmado la noticia en su perfil en la mencionada red social. «En diciembre tuvieron una gran crisis y se fueron a Maldivas para intentar solucionarla. En enero, la relación se corta definitivamente. Es Carla, cansa de las actitudes de su pareja la que decide cortar la relación. Él cuando va a Madrid, se está quedando en un hotel, no en casa de Carla. De hecho hemos podido ver en varias stories que comparte ella, que la ropa de él ya no está en el vestidor. Él está intentando volver a toda costa y de hecho no le interesa para nada que esto se haga público», asegura. «Carla está muy tranquila, (…) tiene clara la decisión de que no quiere volver con él», añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber – Antiaging (@dr.carlabarber)

No obstante, ya hacía tiempo que sonaban rumores de crisis en la pareja. Pues además de haberse quitado el anillo de compromiso, desde hace varias semanas la influencer no publica nada con el empresario en sus redes sociales, y acumula numerosas quejas con respecto a la falta de ayuda con los cuidados de su bebé durante su embarazo.

Por el momento, Carla no ha confirmado ni desmentido la noticia. Pero sí ha compartido un mensaje un tanto revelador para su más de un millón de seguidores en Instagram. «Un día sabrás que no has perdido nada, que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan», escribe.

La última vez que vimos junta a la pareja fue el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la celebración del bautizo de su primer hijo en común. Una fiesta a la que asistieron sus familiares y amigos más cercano y que sirvió, además, como gender reveal, o lo que es lo mismo, para revelar el sexo del bebé en camino de una manera original y divertida. «Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices».

Susto durante su embarazo

La canaria se encuentra en el tercer trimestre de gestación de su segundo embarazo, en la recta final. Una etapa muy emotiva para ella que se habría visto salpicada al margen de por esta ruptura, por un inconveniente en su estado de salud que ha terminado en susto. «He estado manchando y teniendo algún que otro síntoma y hemos revisado absolutamente todo para estar tranquilos. Romeo está bien y yo también pero nuestro doctor nos ha recomendado reposo y calma», ha contado hace escasas horas.