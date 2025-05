De un romance en 2011 a una ruptura en 2025: el fin definitivo entre Lara Álvarez y Perico Durán

Lara Álvarez vuelve a ser noticia por su vida sentimental. La presentadora asturiana ha confirmado su ruptura con el piloto Perico Durán, con quien había retomado una historia de amor del pasado que, finalmente, no ha prosperado. La noticia ha sorprendido a muchos, sobre todo porque la pareja parecía vivir una etapa de plenitud emocional que ahora queda atrás. La relación, breve pero intensa, ha llegado a su fin solo unos meses después de que volvieran a encontrarse en noviembre de 2024. «A veces con quererse no basta», ha confesado Lara a través del periodista Javier de Hoyos en el programa La familia de la tele de RTVE.

Lara Álvarez y Perico Durán se conocieron en 2011, cuando iniciaron un primer romance que en su momento no trascendió a la opinión pública. La historia no cuajó entonces, pero en el otoño de 2024, tras más de una década, la vida les ofreció una segunda oportunidad. Fue un reencuentro propiciado por el azar, que les permitió reconectar y apostar por una relación que, aunque breve, estuvo marcada por la complicidad, los viajes y la ilusión compartida.

Javier de Hoyos en ‘La familia de la tele’. (Foto: RTVE)

Durante esta segunda etapa, Lara y Perico no dudaron en compartir momentos significativos en redes sociales. Uno de los más recordados fue su escapada romántica a Egipto, que dejó imágenes de una pareja enamorada y feliz. Sin embargo, esos recuerdos han desaparecido de las cuentas de la presentadora, quien ha optado por borrar cualquier rastro del piloto de sus redes sociales tras confirmar la ruptura. Este gesto ha sido interpretado por muchos como una señal de que el vínculo ha terminado definitivamente y que Lara está decidida a pasar página.

En sus declaraciones al programa de RTVE, Lara ha sido clara al expresar que, a pesar del cariño mutuo, la relación no ha podido continuar: «Y con el mismo respeto con el que hemos mantenido la relación, lo hemos dejado». La periodista ha añadido que no se trata de un conflicto ni de una ruptura abrupta, sino de una decisión tomada desde la madurez y la comprensión de que, a veces, el amor no es suficiente cuando las circunstancias personales no acompañan. Por su parte, Perico Durán, no ha hecho declaraciones públicas tras la ruptura, aunque también ha eliminado publicaciones en las que aparecía con Lara. El silencio y el respeto con el que ambos han manejado la separación refleja la madurez con la que han querido cerrar este capítulo.

Lara Álvarez en RTVE. (Foto: Gtres)

Lara Álvarez, que dio un giro profesional el año pasado al fichar por RTVE para presentar el concurso La conexión, ya había insinuado hace unos meses que vivía una etapa vital diferente, más centrada en su estabilidad emocional y profesional. Sin embargo, la ilusión por este nuevo comienzo sentimental no ha podido consolidarse. «Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar. Las circunstancias, las edades, la vida que tiene cada uno… o acompaña o no», dijo la presentadora en su momento, reflexionando sobre las vueltas del destino.

Sea como fuere, lo cierto es que con esta ruptura, Lara suma otro episodio a su historial sentimental, que ha incluido relaciones muy mediáticas, como las que mantuvo con Fernando Alonso, Sergio Ramos, Andrés Velencoso, Dani Martínez o Adrián Lastra.