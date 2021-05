Rocío Flores niega la paliza a su madre, según Belén Esteban

La emisión de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ está dando mucho que hablar, pues está desvelando detalles hasta ahora desconocidos de los veinte años que Rocío Carrasco ha pasado en silencio. Son muchas las voces que se han levantado para apoyar a la hija de `la más grande´, pero también hay otras que rechazan sus afirmaciones como es el caso de su propia hija, Rocío Flores. Según aseguró Belén Esteban, este lunes en su programa `Sálvame´, la joven habría decidido mover ficha después de escuchar las palabras de su progenitora en las que aseguraba que recibió una paliza que la obligó a pasar por el hospital.

Tal y como consta en la documentación judicial que aparece en el documental: “como consecuencia de los hechos, Rocío Carrasco sufrió policontusiones con equimosis en la región frontal derecha, con edema en ambas muñecas, en muslo derecho, en el antepié derecho y un hematoma en el segundo dedo del pie derecho, para cuya curación únicamente precisó de una primera asistencia facultativa y de las que tardó en sanar ocho días, uno de los cuales estuvo impedida para el ejercicio de sus ocupaciones habituales”. Es debido a estos daños físicos que Rocío Flores fue condenada por maltratar, de forma habitual, a su madre.

Después de darse a conocer todos estos hechos, Rocío Flores ha dado un paso al frente, según aseguró Miguel Frigenti y confirmó Belén Esteban en su espacio de Mediaset. «Rocío Flores está llamando, llorando a gente de la televisión», negando que le diera una paliza a su madre. La de Paracuellos fue más allá explicando: «yo nunca había hablado mal de Rocío Flores» y le dio un consejo: «eso de las llamadas que está haciendo y donde dice que no pegó a su madre es verdad y yo ya se lo he contado a una persona muy cercana a Rocío Flores. No debería hacer esas llamadas». Algo se está moviendo y es que las declaraciones de la hija de la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado no están dejando a nadie indiferente y menos a los afectados.

La última en hablar sobre todo lo ocurrido ha sido María Teresa Campos quien, en su paso por `Viernes Deluxe´, donde fue entrevistada por Jorge Javier Vázquez, confirmó ser conocedora de la agresión ocurrida en julio de 2012 y que supuso el fin de la relación entre Rocío Carrasco y su hija. Si bien no quiso entrar en más detalles, sí aseguró que no se trató de un simple empujón. La matriarca de las Campos ha sido siempre una de las personas que más cerca ha estado de la hija biológica de Rocío Jurado y la ha defendido de los numerosos ataques que ha recibido a lo largo de todos estos años en los que ha estado callada, guardando silencio. La caja de Pandora se ha abierto y toca mover ficha a todos los protagonistas de la historia, aunque hay algunos, como el torero José Ortega Cano, que prefiere esperar a que acabe la docuserie para dar su versión de todo lo ocurrido.