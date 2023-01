Solo van tres días de 2023 y ya no está siendo un buen año para Risto Mejide (48). El presentador de Todo es mentira fue el encargado, junto a la también presentadora y colaboradora de televisión, Mariló Montero (57), de dar las Campanadas en Mediaset. Algo que no salió como esperaba. Mientras que Cristina Pedroche (34) -y su vestido- y Alberto Chicote (53), firmaron un 39% de cuota en Antena 3 y Ana Obregón (67) y Los Morancos un 26,1%, Risto y Mariló obtuvieron un paupérrimo 4,7% de share y 799.000 espectadores de media. Mejide solo superó a las 12 uvas retrasmitidas por La Sexta con Dani Mateo (43) y Cristina Pardo (45), que firmaron un 4,4 de share.

Un primer golpe del karma para el comunicador catalán después de que se acordara de sus rivales de otras cadenas, a punto de cumplirse las 0:00h horas, y fuera duramente criticado por las palabras con las que lo hizo. «¿Ah, si? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia», dijo de forma irónica. A lo que la periodista navarra contestó: «eso siempre va a suceder, desgraciadamente. Ya te enterarás, igual te concierne».

Pero este no ha sido el único aspecto negativo que ha marcado el inicio del año del publicista. Risto Mejide anunciaba hace escasas horas a través de unos stories en su cuenta de Instagram, que se ha roto un dedo de su mano derecha. «Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las Campanas, que también. Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto», comenzaba poniendo el jurado de Got Talent.

«A veces, no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor», continuaba.

«Hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia», concluyó el presentador de Mediaset, que este año continuará al frente de Todo es mentira y se espera que recuperare el espacio de entrevistas Viajando con Chester.

El 2022 de Risto, que él mismo califica «de mierda», estuvo marcado principalmente por su ruptura con la influencer Laura Escanes (26) tras siete años de relación y una hija en común, el pasado mes de septiembre. La catalana está de nuevo enamorada y ya ha hecho pública su relación con el cantante Álvaro de Luna (29) mediante un vídeo juntos a través de sus redes sociales, con el que confirma que han pasado juntos la Nochevieja en una en una gran mansión, donde también había otros influencers como la tiktoker Carla Flila (24).

En los próximos meses, la creadora de contenido terminará por completo su mudanza y empezará una vida totalmente nueva lejos del padre de su hija.