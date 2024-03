Sabemos qué le rogaba Carlos III a Joaquín Cortés siempre que le veía actuar

Joaquín Cortés está de enhorabuena. Desde que decidió dedicar su vida al mundo del espectáculo no ha dejado de recibir alegrías y lo último que ha pasado es importante. De hecho estaba tan emocionado que ha desvelado uno de los grandes secretos del rey Carlos III: qué rogaba cuando le veía actuar. Pero, ¿cuál es el contexto y por qué hay tanta gente hablando de Joaquín?

El pasado martes 12 de marzo, el bailaor y coreógrafo recibió en Madrid un reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía. Durante un acto por celebrado en el auditorio Francisco Giner de los Ríos encabezado por el presidente, Juanma Moreno, el artista recibió un premio ‘Talento Andaluz’. Después de este evento respondió a una serie de preguntas y habló de Carlos III.

La trayectoria de Joaquín es imparable. Ha bailado delante de grandes personalidades, de hecho la Corona británica cayó rendida a sus pies. Carlos III, antes de ser rey de Inglaterra, le hizo una petición: que adoctrinase a sus hijos para que su talento tuviera continuidad y nunca caiga en el olvido.

El rey Calos III entrando en un coche / GTRES

“La Familia Real británica sí que ha venido a verme al Royal Albert Hall de Londres. El príncipe Carlos, hoy rey, me decía que si tenía hijos que siguieran mi camino para continuar mi legado”, ha declarado en el auditorio Francisco Giner de los Ríos.

Una carrera que ha impresionado a la Familia Real británica

Joaquín Cortés atraviesa un momento pleno. El artista insiste en que, a pesar de sus compromisos, siempre ha invertido mucho tiempo en su familia. Quiere que sus hijos sean libres y que puedan elegir el camino que consideren más acertado. El rey Carlos, cuando todavía era príncipe, le pidió que alguien continuase con su legado y lo cierto es que no es el único que se ha impresionado al verle actuar.

Joaquin Cortes recogiendo su premio / GTRES

Joaquín ha trabajado con todo tipo de celebridades y cuando le preguntan por esto responde: “Jennifer López, Alicia Keys, Michael Jackson, colaborar con estos artistas siempre te ilusiona porque para un creativo es aprender y crecer”. Sí, considera que todavía le queda camino por recorrer, por eso le apasiona rodearse de tantas estrellas.

La Familia Real se quedó impresionada al verle en acción. Y es que Cortés ha recorrido muchos países, pues su objetivo es llevar lejos su talento y la cultura andaluza, de ahí el último premio que ha recibido.

¿Cómo se encuentra Joaquín en la actualidad?

Joaquín Cortés posando con una sonrisa / GTRES

“Al ser gitano y andaluz me ha hecho ilusión sobre todo por mi familia, que llevo dando vueltas por el mundo más que Willy Fog y representando, nunca mejor dicho, a la cultura de este país a un nivel estratosférico. Así que muy feliz”, responde cuando le preguntan por su estado actual.

De momento no sabe si sus hijos seguirán sus pasos, así que habrá que esperar para ver si cumple lo que le pidió Carlos III. “Mis hijos son todavía muy pequeños y no saben quién soy o por qué me para la gente por la calle”, empieza diciendo. Y concluye: “Ellos sí me imitan y tienen un oído musical increíble. Mi hijo el mayor con dos años y medio entonaba y afinaba como un cantante profesional. Les apoyaré en lo que sean, yo solo quiero que sean felices”.