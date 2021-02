Anabel Alonso ha sido una de las últimas invitadas al plató de “Un año de tu vida”, el programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur. Una de las entrevistas más especiales para la periodista, ya que ambas son amigas desde hace tiempo y no dudaron en dar muestra de la especial amistad que mantienen o hacerse confidencias sobre sus recientes maternidades y otros aspectos de sus vidas, como el inicio de sus carreras.

Aunque la entrevista ha discurrido entre anécdotas y momentos entrañables, ha habido un momento que ha generado cierto desconcierto en la presentadora, que ha terminado emocionándose. Toño ha abordado el tema de la infancia de Anabel Alonso: “fíjate, yo siempre he pensado que eras hija única, y tuviste una hermana que falleció…», ha dicho. Una cuestión a la que la actriz ha respondido diciendo que también tuvo un hermano, para sorpresa de la presentadora: “ah, pensaba que solo era una”, ha dicho Toñi.

«No. Y hasta hace poco no he sido capaz de decirlo. Yo creo que uno se protege. Yo no les conocí», ha asegurado Anabel. «Él murió un año antes de yo nacer, y mi hermana cuando yo tenía dos años. O sea, que no lo recuerdo», ha explicado. La actriz ha revelado que “siempre ha hecho como que no ha existido esa parte de su historia para protegerse”. «Explicar estas circunstancias era muy doloroso y muy largo, así que acortaba todo diciendo que era hija única», ha confirmado la intérprete.

La entrevista ha estado también cargada de momentos muy emotivos. La presentadora le hizo entrega a Anabel Alonso de una caja con un regalo de parte de sus amigas de toda la vida. Un detalle que pilló por sorpresa a la que fuera protagonista de “Siete vidas”, que no pudo reprimir las lágrimas, sobre todo porque el regalo procedía de personas muy cercanas que debido a la pandemia aún no han podido conocer a su hijo. «No me lo puedo creer. Solamente tú Toñi puedes hacer que me emocione», aseguró la actriz.

Una etapa feliz

A mediados del mes de enero, Anabel Alonso visitaba el plató de “Sábado Deluxe” para hablar del buen momento que estaba viendo. La actriz se ha convertido en madre primeriza a los cincuenta y cinco años junto a su pareja, Heidi Steinhart, tras el nacimiento del pequeño Igor, que ya tiene siete meses: “no sé si soy valiente o insensata, o a lo mejor he intentado aprovechar la vida hasta el último momento», declaró entonces en el espacio de Mediaset.

A pesar de que Anabel Alonso se había planteado en varias ocasiones en el pasado ser madre, no había sido hasta conocer a su actual pareja que lo había visto tan claro. “He tenido épocas, etapas… Miré la posibilidad de la adopción, pero era muy complicado. Ya lo tenía descartado pero cuando Heidi me lo empezó a plantear, al principio era reacia porque decía ‘a estas alturas…’, pero dije ¿me lo voy a perder? No, no me lo voy a perder», aseguró. La actriz reconoció que Igor es “un regalo maravilloso”. Sobre Heidi, Anabel Alonso dijo: «ella me ha plantado en la vida, Heidi ha sido un revulsivo muy grande, me ha ayudado a asentarme en la vida», aseguró la intérprete.